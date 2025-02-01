Американские власти расследуют, не нарушила ли DeepSeek запрет на экспорт, закупив мощные GPU Nvidia для ИИ через посредников в Сингапуре.

Источник изображения: Nvidia

Американские власти начали расследование в отношении компании DeepSeek, подозревая, что она могла получить ограниченные к экспорту GPU Nvidia для искусственного интеллекта (ИИ) через посредников в Сингапуре. Как сообщает Bloomberg, поводом для расследования стали опасения, что ИИ-модель R1 от DeepSeek демонстрирует возможности, сопоставимые с ведущими разработками OpenAI и Google. Кроме того, доля Сингапура в доходах Nvidia за два года выросла с 9% до 22%, что также вызвало вопросы.



DeepSeek, в свою очередь, не раскрывает, какое именно оборудование использовалось для обучения модели R1. Однако ранее компания сообщала, что для обучения более ранней модели V3 с 671 миллиардами параметров были использованы 2048 GPU H800, что заняло два месяца или 2,8 миллиона GPU-часов. Для сравнения, другая известная компания потратила в 11 раз больше вычислительных ресурсов (30,8 миллиона GPU-часов) на обучение своей модели Llama 3 с 405 миллиардами параметров, используя суперкомпьютер с 16384 GPU H100. Эксперты предполагают, что R1 также потребовала меньше ресурсов, чем конкурирующие модели, но, вероятно, обучалась на более мощном кластере, чем V3.

Эти предположения привели к подозрениям, что DeepSeek могла использовать GPU Nvidia, которые запрещено свободно импортировать в Китай. Белый дом и ФБР изучают, могла ли компания получить доступ к таким чипам через третьи стороны в Сингапуре. Пока официальные лица не подтвердили нарушение законов, но Nvidia заявляет, что соблюдает все правовые требования.

Напомним, США уже несколько лет ужесточают ограничения на экспорт передовых GPU в Китай. В 2023 году администрация Байдена ввела новые правила, ограничивающие производительность графических процессоров, которые можно продавать в Китай и другие страны без лицензии Министерства торговли США. Однако Сингапур не попал в список ограниченных стран, что, по мнению многих, создало лазейку для китайских компаний, желающих получить доступ к высокопроизводительным GPU H100. Конгрессмены Джон Муленаар (John Moolenaar) и Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi) призвали ужесточить лицензирование, если Сингапур не усилит контроль над поставками.



На момент, когда были введены первые значительные ограничения на продажи GPU для ИИ в Китай, на долю Сингапура приходилось 22% выручки от продаж GPU Nvidia по итогам третьего квартала 2025 финансового года, по сравнению с 9% в третьем квартале 2023 года. Однако Nvidia уточняет, что большинство транзакций с Сингапуром связаны с поставками в другие страны, а не в Китай и сообщает о продажах на основе местоположения клиентов («bill to»), которое не всегда совпадает с конечным пунктом назначения продукции.

«Выручка, связанная с Сингапуром, не указывает на перенаправление в Китай», — говорится в заявлении Nvidia. — «Наши публичные отчёты отражают места расположения клиентов («bill to»), а не конечные пункты доставки. Многие наши клиенты имеют бизнес-структуры в Сингапуре и используют их для продуктов, предназначенных для США и Запада. При этом мы настаиваем на том, чтобы наши партнёры соблюдали все применимые законы, и, если получим информацию об обратном, будем действовать соответствующим образом».



Говард Латник (Howard Lutnick), номинированный Дональдом Трампом на пост главы Министерства торговли, заявил на слушаниях по утверждению, что DeepSeek смогла обойти торговые ограничения США. Он подчеркнул, что Китай должен конкурировать на равных, не используя американское оборудование, и пообещал жёстко контролировать соблюдение ограничений на продажу чипов в случае своего утверждения на пост.