Решение об отказе от коммерческого запуска GPU Falcon Shores и переключение фокуса на разработку его преемника, Jaguar Shores принято после анализа рынка, а также с целью создания более конкурентоспособных инструментов для ИИ.

Источник изображения: Intel

Компания Intel отменила выход графического процессора Falcon Shores, разрабатываемой для задач искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC). Вместо коммерческого релиза процессор станет внутренним тестовым инструментом для отработки технологий под кодовым именем Jaguar Shores. Это оставляет Gaudi 3, текущее предложение Intel для ИИ, столкнувшееся с низким спросом из-за проблем с ПО, единственным продуктом компании в данной сфере на ближайшие два года. Параллельно Intel сосредоточится на создании «решений уровня стойки» (rack-scale), чтобы конкурировать с NVIDIA.



Изначально Falcon Shores позиционировался как замена для линейки Gaudi в сегментах ИИ и HPC. Однако ещё квартал назад руководство Intel предупредило инвесторов, что проект в большей степени направлен на создание экосистемы для гибридных процессоров. Теперь же, после проведённого анализа, компания решила полностью отказаться от коммерческого запуска, чтобы избежать рисков для репутации из-за «сырого» продукта.



Напомним, Falcon Shores описывался как первый многочиплетный дизайн Intel с использованием GPU Xe-HPC, ориентированный на параллельные ИИ- и HPC-нагрузки. Он должен был значительно повысить производительность и энергоэффективность по сравнению с текущими решениями, однако конкретные значения возможностей этой GPU не раскрывались.



Ранее Intel практиковала ограниченные поставки тестовых процессоров партнёрам, как это было с Xeon Phi (кодовое имя Knights Ferry), который распространялся среди разработчиков для адаптации ПО под архитектуру MIC. Однако Falcon Shores, судя по всему, не покинет стен компании. Несмотря на полностью новую микроархитектуру GPU, Intel не планирует делиться образцами с независимыми вендорами, что ставит под вопрос готовность к выходу и Jaguar Shores.