Борьба за лидерство в сфере ИИ обостряется. Meta увеличивает инвестиции до $65 млрд и строит новый дата-центр. Компания планирует превзойти конкурентов в разработке передовых ИИ-продуктов.

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Компания Meta объявила о рекордных инвестициях в искусственный интеллект (ИИ) и инфраструктуру. В 2025 году сумма капитальных затрат достигнет $60–65 млрд, что почти вдвое больше, чем в 2024 году ($38–40 млрд), сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Reuters. Это ставит корпорацию в один ряд с такими конкурентами, как Google, Microsoft и OpenAI, и как отметил Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в своём посте на Facebook, целью является укрепление лидерства Meta в гонке технологий, несмотря на отставание от Microsoft в плане инвестиций, которая планирует вложить $80 млрд.



Ключевым элементом стратегии станет строительство дата-центра мощностью 2 ГВт, оснащённого более 1,3 млн графических процессоров Nvidia H100 для задач ИИ. Вложения также могут включать разработку собственных процессоров для дата-центров, хотя детали пока не раскрыты. «Это масштабная инициатива, которая будет определять развитие наших продуктов, бизнеса и технологического лидерства США на годы вперёд», — подчеркнул Цукерберг.



Тем временем, гонка инвестиций в ИИ набирает обороты. Microsoft намерена потратить $80 млрд на дата-центры в 2025 финансовом году, Amazon — более $75 млрд, а альянс OpenAI, SoftBank и Oracle заявил о проекте Stargate стоимостью $500 млрд (хотя источники финансирования пока неясны). По данным Reuters, расходы Meta превышают прогнозы аналитиков, ожидавших $50,25 млрд. «2025 год станет определяющим для ИИ. Наш ассистент охватит более 1 млрд пользователей, Llama 4 будет лучшей моделью, а ИИ-инженер начнёт генерировать код для разработок», — заявил глава Meta.



Стоит сказать, что в отличие от конкурентов, Meta предоставляет открытый доступ к своим ИИ-моделям, таким как Llama, для пользователей в США, монетизируя их через рекламу на Facebook. Компания также развивает продукты вроде умных очков Ray-Ban, и к 2025 году её ИИ-ассистент, по прогнозам, преодолеет отметку в 1 млрд пользователей против 600 млн в 2023 году.