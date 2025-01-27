Intel предлагает Civilization VII и Assassin's Creed: Mirage в подарок при покупке процессоров Raptor Lake или Arrow Lake до 31 марта.

Источник изображения: Intel

Компания Intel объявила о старте промоакции для стимулирования продаж процессоров 14-го поколения Raptor Lake и новейших Core Ultra 200S Arrow Lake. По сообщению Tom's Hardware, покупатели этих чипов получат в подарок промокоды на игры Sid Meier’s Civilization VII от студии Firaxis Games и Assassin’s Creed Shadows. Партнёром акции выступил издатель 2K. Как заявили в Intel, предложение нацелено на геймеров, планирующих апгрейд ПК.



Civilization VII выйдет 11 февраля 2025 года, а Assassin’s Creed Shadows — 20 марта. Промокоды на игры будут доступны после их релиза, но активировать акцию необходимо до 31 марта 2025 года, купив подходящий процессор. Получить подарок можно до 15 мая, однако если приобретение совершено после марта, код выдадут только после официального выхода игры.



Особый акцент Intel делает на сотрудничестве с Firaxis Games: Civilization VII получит поддержку технологии upscaling XeSS в день релиза, а также оптимизацию для чипов Core и Core Ultra. Несмотря на то, что процессоры AMD Ryzen 9000X3D сейчас лидируют в игровой производительности, Intel надеется, что бандл сделает их системы привлекательнее. «Высокие системные требования новых игр могут подтолкнуть пользователей к апгрейду», — отмечают в компании.



Эксперты советуют игрокам обратить внимание на 14-е поколение Raptor Lake, например, Core i7 или i9, а не на новейшие Core Ultra 200S, так как чипы Arrow Lake, включая топовый Core Ultra 9 285K, показали снижение игровой производительности по сравнению с предыдущим поколением. Это делает их более подходящими для задач вроде рендеринга или работы с ИИ, но не для сборки игровых ПК.