Процессоры Intel Nova Lake, которые должны прийти на смену Arrow Lake, вступили в стадию валидации. Тестовые образцы уже отправлены партнерам компании.

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Компания Intel отправила партнёрам первые образцы процессоров Nova Lake для проверки и исследований. Согласно данным из таможенных деклараций, на которые ссылается Tom's Hardware, чипы, ожидаемые в 2026–2027 годах, станут преемниками линейки Arrow Lake. Детали спецификаций пока не раскрыты, но известно, что финальные характеристики могут измениться.

Предположительно, Nova Lake получит гибридную архитектуру — мощные ядра Coyote Cove (ранее Panther Cove) и энергоэффективные Arctic Wolf. Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) ранее подтверждал, что большая часть чипов будет производиться на внутрикорпоративном процессе Intel 18A, а не на сторонних фабриках. Лишь некоторые модификации могут быть переданы подрядчикам.

Ранее Arrow Lake критиковали за высокую задержку доступа к кешу L3 из-за вынесенного контроллера памяти и медленной шины. В Panther Lake, как и в Lunar Lake, контроллер вернут на кристалл, а Nova Lake снова разделит эти компоненты, но с оптимизациями для снижения задержек. Как отмечают инсайдеры, целью всего этого является «баланс между гибкостью и производительностью».

Также отмечается, что Nova Lake, вероятно, потребует замены текущей платформы LGA 1851, если не будет адаптирован для Panther Lake, и станет одним из самых недолговечных в истории Intel. Одновременно в патчах Linux обнаружили упоминания поддержки Nova Lake и его преемника Razor Lake, что, вероятно, указывает на активную подготовку софтверной экосистемы.

Отдельное внимание Intel уделяет чипам Clearwater Forest с ядрами E-core. Они получат технологию Local Cache — аналог AMD V-Cache, где кристаллы с ядрами размещаются на базовом модуле с общим кешем L3. Пока функция доступна только для серверов, но в будущем может перекочевать в потребительские CPU.