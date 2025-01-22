Крупные облачные провайдеры выбирают 32 TB SMR-диски Seagate, несмотря на конкуренцию с CMR, а новые 36 TB модели и сотрудничество с Dell только укрепляют позиции компании в сегменте высокопроизводительных хранилищ для ИИ.

Источник изображения: Seagate

Компания Seagate представила новое поколение жестких дисков Exos M, основанных на технологии HAMR (тепловое усиление магнитной записи). Флагманская модель объёмом 36 ТБ уже тестируется избранными клиентами, а производство 32-терабайтных версий выходит на полную мощность. Кроме того, в лабораториях Seagate достигнута плотность записи 6 ТБ на пластину, открывая тем самым путь к созданию 60-терабайтных HDD. «Мы лидируем в увеличении плотности данных и продолжаем работать над инновациями», — заявил CEO Seagate Дейв Мосли (Dave Mosley).



36-терабайтный диск использует 10 пластин по 3,6 ТБ каждая. Хотя Seagate не раскрыла, применяется ли SMR (черепичная запись) или CMR (традиционная запись), аналитики предполагают, что резкий рост плотности — с 3,0 ТБ до 3,6 ТБ за год — мог стать возможным именно благодаря SMR. Кстати, не так давно компания уже выпустила 30-терабайтные диски на CMR и 32-терабайтные на SMR, которые популярны у крупных облачных провайдеров из-за эффективного управления данными.



Несмотря на сложности работы с SMR-накопителями, крупные CSP предпочитают их из-за большей ёмкости. Например, 32-терабайтная версия Exos M, выбранная партнером Seagate, превзошла 30-терабайтную CMR-модель. Технология HAMR, лежащая в основе этих дисков, позволяет увеличивать объём без радикального изменения физических размеров устройств, что критично для дата-центров.



Отметим, что одним из первых партнёров Seagate стала Dell, которая интегрирует 32-терабайтные Exos M в свои высокоплотные системы хранения. «Для AI-инфраструктуры нужна экономичная и масштабируемая память, — отметил Трэвис Виджил (Travis Vigil), старший вице-президент Dell по управлению продуктами. — И мощь Mozaic 3+ в сочетании с нашими решениями задает стандарты для индустрии». В данном случае речь идет о поддержке задач генеративного ИИ и сложных рабочих процессов.



Когда ждать 36-терабайтные диски в массовом производстве? Сейчас 36-терабайтные HDD находятся на этапе тестирования у ключевых клиентов. По прогнозам, их квалификация займет большую часть 2025 года, а серийный выпуск Seagate планирует начать уже в конце года.