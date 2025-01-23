В борьбе за лидерство на рынке чипов Hua Hong сделала ставку на опыт Intel, назначив бывшего топ-менеджера Intel гендиректором компании, подчеркивая свои намерения развивать передовые технологии в производстве полупроводников.

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Китайская компания Hua Hong Semiconductor, второй по величине производитель полупроводников в стране, объявила о стратегических кадровых изменениях. С 1 января 2024 года президентом компании стал Бай Пэн (Bai Peng) — ветеран Intel с 30-летним опытом в разработке чипов. Как сообщает Nikkei, его назначение связано с планами Hua Hong усилить позиции в производстве передовых процессоров для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.





Опыт Пэна, занимавшего в Intel ключевые позиции, начиная от исследований до массового производства, должен помочь вывести Hua Hong на новый уровень. Сейчас компания, наравне с SMIC, предлагает 40-нанометровые технологии, но этого недостаточно для современных ИИ-чипов. «Экспертиза Пэна соответствует нашему фокусу на разработке узлов, критически важных для ИИ, — отмечается в отчёте. Его главной задачей является сокращение технологического отставания от мировых лидеров, таких как TSMC и Samsung».

Стоит сказать, что исторически Hua Hong специализировалась на силовых полупроводниках, аналоговых чипах и продуктах со встроенной памятью, используя 100-нанометровые и более крупные техпроцессы. Однако спад цен на устаревшие чипы, начавшийся после пика 2022 года, заставил компанию переориентироваться. Логические чипы, доминирующие в ИИ и HPC, стали новым вектором роста, но пока этот сегмент в Китае контролируют единицы, включая SMIC.

Для укрепления позиций Hua Hong в 2023 году приобрела завод GlobalFoundries в Чэнду, а в 2024-м запустила новое производство в Уси (городской округ в Китае), выпускающее чипы от 40 нм. Отмечается, что эти шаги позволят компании конкурировать как на рынке предыдущего поколения чипов, так и в сегменте передовых технологий. К тому же, доверие к Hua Hong растет. Так, европейский гигант STMicroelectronics в прошлом году объявил о передаче части заказов Hua Hong.

Интересно, что, по данным TrendForce, в третьем квартале 2023 года доля Hua Hong на глобальном рынке foundry-услуг составила всего 2%. Однако инвестиции в расширение и кадровые изменения могут изменить ситуацию. «Даже небольшая доля — это платформа для роста», — подчеркивают аналитики.

Изменения затронули и материнскую компанию Huahong Group. Бывший президент Тан Цзюньцзюнь (Tang Junjun) стал председателем совета директоров, а Цинь Цзянь (Qin Jian), глава Shanghai Alliance Investment (крупный акционер Hua Hong), возглавил холдинг в декабре 2023 года. Эти назначения породили слухи о возможном альянсе Hua Hong и SMIC — лидера китайской индустрии. Как отмечают эксперты, такой союз ускорил бы создание в Китае самодостаточной полупроводниковой экосистемы, снизив зависимость от зарубежных поставок.