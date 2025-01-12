HPE обошла конкурентов, включая Dell и Supermicro, получив крупный заказ от Илона Маска. Сделка включает поставку тысяч GPU Nvidia Blackwell.

Источник изображения: NSCC, tomshardware.com

Компания HPE заключила сделку на сумму более $1 миллиарда на разработку ИИ-серверов для социальной платформы X ( Twitter), сообщает Bloomberg. HPE опередила в этой гонке таких известных поставщиков, как Dell и Supermicro. Поскольку сделка является конфиденциальной, HPE не прокомментировала информацию.



Согласно отчёту, сделка была заключена в конце 2024 года после конкурентного торга, в котором участвовали Dell и Supermicro. HPE, исторически уступавшая Dell и Supermicro в продажах серверов искусственного интелекта, имеет все основания считать это соглашение значительным одобрением своей технологии. Хотя $1 миллиард — это большие деньги даже по меркам индустрии ИИ, это большая победа для HPE и значительный проигрыш для Dell и Supermicro.



Bloomberg не предоставляет подробностей о серверах, которые HPE поставит на микроблоговую платформу, но большинство крупных компаний полагаются на GPU для ИИ от Nvidia. Обычно считается, что GPU составляют половину стоимости ИИ-сервера, поэтому, предполагая, что речь идет о серверах на основе GPU, $1 миллиардная сделка, по всей видимости, подразумевает $500 миллионов GPU.



Предполагая, что HPE и X получат GPU Blackwell по $50 000 за штуку (фактическая стоимость этих GPU варьируется), X получит кластер ИИ-серверов с 10 000 GPU Blackwell. Такой кластер сможет предложить довольно внушительную производительность — до 90 FP4 ExaFLOPS и 45 INT8/FP8 ExaTOPS. Пока неизвестно, как X планирует использовать эту вычислительную «сверхмощь». Тем более, что пока никто не знает, что находится внутри этих машин.



Отметим, ранее Twitter закупала кастомные серверы у таких компаний, как MiTAC (Tyan), Supermicro и Wiwynn. После того, как Илон Маск приобрел Twitter в 2022 году, компания прекратила покупать серверы у этих компаний, но сохранила деловые отношения с Supermicro.