Критика от Tiny Corp не заставила себя ждать: стартап назвал новую технологию Nvidia обманом, призывая пользователей отказаться от дорогого устройства в пользу доступных игровых ПК.

Источник изображения: Nvidia

На закрытии своей презентации Nvidia представила Project Digits мини-суперкомпьютер для задач искусственного интеллекта (ИИ) стоимостью $3000. Как сообщает Tom's Hardware, устройство, заявленное как способное обеспечить производительность в 1 PFLOPS, вызвало неоднозначную реакцию. В то время как некоторые восхитились компактностью и мощью устройства, известный разработчик графических чипов Раджа Кодури (Raja Koduri) и стартап Tiny Corp раскритиковали новинку.



Раджа Кодури, легенда в области проектирования графических процессоров, отреагировал на анонс Project Digits с долей сарказма. В своем посте он написал: «Разделите флопсы на 4 и умножьте доллары на 2. Совет от CES (20+25)², чтобы оставаться на земле». Кодури также отметил, что заявленная производительность в FP4 (1 PFLOPS) вводит в заблуждение. По его расчётам, производительность устройства в FP16, которая более актуальна для реальных задач, не впечатляет. Он сравнил Project Digits с ожидаемыми видеокартами GeForce RTX 5070 и Intel Arc B580, которые, по его мнению, будут близки по производительности.



Также не остался в стороне стартап Tiny Corp, известный своими амбициозными проектами в области ИИ. Основатель компании Джордж Хотц (George Hotz) раскритиковал Project Digits, назвав его маркетинговым ходом. «Люди готовы заплатить $3000 за коробку с надписью "ИИ". Нас часто спрашивают, выпустим ли мы что-то в этом ценовом диапазоне? Нет, мы не будем этого делать», — заявили в Tiny Corp, посоветовав пользователям просто купить игровой ПК. Компания также подчеркнула, что заявленная производительность в FP4 не имеет практического применения, а реальная производительность в FP8 составляет всего 500 TFLOPS.



Интересно, что Tiny Corp ранее привлекла внимание своим проектом TinyBox, который предлагал использовать игровые видеокарты AMD для задач ИИ вместо дорогих профессиональных решений. Несмотря на жёсткую критику драйверов AMD, стартап смог привлечь внимание самой компании и даже ее генерального директора Лизы Су (Lisa Su). Однако их подход к демократизации ИИ-ускорения оказался слишком амбициозным.



Анонс Project Digits вызвал оживленные дискуссии в технологическом сообществе. Хотя Nvidia позиционирует устройство как революционное решение для ИИ, эксперты и конкуренты сомневаются в его практической ценности. А критика со стороны таких фигур, как Раджа Кодури и Tiny Corp, подчёркивает, что не всё, что блестит, является золотом. Пока Project Digits остается скорее маркетинговым ходом, чем реальным прорывом в области ИИ.