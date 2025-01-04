Новый драйвер для видеокарты Intel Arc B580 не только исправляет ошибки, но и добавляет поддержку будущих процессоров Intel Twin Lake и Core 200.

Источник изображения: Intel

Intel объявила о выпуске обновленного драйвера для графических карт Intel Arc B580 и встроенных GPU. Новый драйвер под номером 32.0.101.6449 устраняет ряд проблем, включая зависания в игре Skull and Bones, сниженную производительность в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и устраняет визуальные артефакты, замеченные некоторыми видеокартами при захвате видео. Тем не менее, как пишет Tom's Hardware, проблема с игрой F1 24, которая крашится при использовании XeSS Frame Generation или при запуске в полноэкранном режиме, остается нерешённой.



Одним из ключевых моментов обновления является поддержка новых процессоров Intel, включая серии Intel Core N и Core 200, которые предназначены для мобильных устройств с фокусировкой на энергоэффективности. Серия Intel Core 200 для мобильных устройств предлагает бюджетные варианты, основанные на обновленных чипах Raptor Lake-H/U. Диапазон включает от Intel Core 5 210H до Intel Core 9 270H, а также энергоэффективные версии — Intel Core 7 250U и Intel Core 5 220U.



Что касается, Intel Twin Lake NX50, то они представляет собой серию процессоров с минимальной потребляемой мощностью, заменяющую линейки Pentium и Celeron. Эти процессоры предназначены не для игровых или вычислительных задач, а для встраиваемых систем, NAS, домашних кинотеатров и других умных устройств.

На данный момент информация об интегрированной графике в этих процессорах ограничена. Однако, учитывая бюджетный сегмент, ожидается, что они не будут обладать высокими графическими возможностями. Несмотря на это, обновление драйвера делает видеокарту Intel Arc B580 ещё более привлекательной, особенно за счёт её цены в $249, что делает её новым лидером в среднем ценовом сегменте. В целом, спрос на GPU остается высоким и Intel старается увеличить поставки, чтобы удовлетворить потребности рынка.