С помощью SemiKong, разработанного на базе Meta's Llama 3.1, компании смогут значительно ускорить процессы проектирования и производства чипов и сократить время обучения новых специалистов.

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Представлена первая в мире большая языковая модель (LLM) SemiKong с открытым исходным кодом, разработанная специально для полупроводниковой промышленности. SemiKong, разработанный компанией Aitomatic, совместно с партнёрами из «AI Альянса», нацелен на интеграцию в рабочие процессы компаний, занимающихся дизайном полупроводников, и как сообщает Tom's Hardware, обещает сократить время вывода новых чипов на рынок на 30%.



В условиях, когда множество опытных специалистов уходит на пенсию, унося с собой бесценные знания, SemiKong призван заполнить возникающий вакуум экспертизы. «Мы видим огромную потребность в сборе и систематизации экспертной информации», — отмечают создатели SemiKong. Эта модель должна помочь молодым инженерам быстрее адаптироваться и поддерживать конкурентоспособность их компаний.



SemiKong базируется на платформе Llama 3.1 от Meta и недавно был выпущен в варианте с 70 миллиардами параметров. Разработка модели стала возможной благодаря сотрудничеству внутри AI Альянса, в который входят такие гиганты, как Meta, AMD и IBM. Использование системы DXA от Aitomatic позволяет обучать модель на специализированных технических библиотеках клиентских компаний, адаптируя её для индивидуальных нужд фирм.



По заявлениям Aitomatic, применение SemiKong может сократить время разработки новых чипов на 20-30% и улучшить показатели первичной успешности производства на 20%, что сделает SemiKong значительно более полезным, чем универсальные ИИ-модели в сфере полупроводников. Более того, модель способствует ускорению обучения новых инженеров до 50%, что подтверждает также компания Meta.



Стоит сказать, что проект SemiKong стал одним из первых результатов работы AI Альянса, который был объявлен в декабре 2023 года. Отмечается, что этот альянс, включающий крупные корпорации и исследовательские институты, представляет собой, по сути, альтернативу доминированию Nvidia в технологической отрасли. Модель SemiKong 70B доступна для скачивания на официальном сайте.