Lenovo готовится удивить пользователей на CES 2025 с новой самозаряжающейся Bluetooth-клавиатурой, которая будет работать от солнечного света.

Источник изображения: Evan Blass/X, tomshardware.com

В преддверии выставки CES 2025, которая пройдёт в следующем месяце, компания Lenovo планирует представить ряд инновационных аксессуаров. Согласно информации от известного технического инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass), особое внимание привлекает беспроводная клавиатура с функцией самозарядки, которая может навсегда избавить пользователей от необходимости менять батарейки.



Изображения, просочившиеся в сеть, показывают, что клавиатура будет иметь элегантный дизайн с низкопрофильными клавишами, доступная в двух цветах — белом и черном с зеленым акцентом. Верхняя часть устройства оснащена большой черной полосой, которая, по предположениям, является солнечной панелью для зарядки. Три выделенные кнопки Bluetooth над цифровым блоком указывают на возможность подключения к трём различным устройствам одновременно.



Также согласно утечке, наряду с клавиатурой Lenovo представит ИИ-набор для путешественников. Этот комплект, по словам инсайдера, будет включать в себя браслет, похожий на смарт-часы, полностью беспроводные наушники и кулон с камерой, все из которых могут заряжаться от одного кейса. Кроме того, в наборе ожидается четвёртое устройство, оснащенное Ethernet и USB портами, предназначение которого пока не ясно. Этот ИИ-комплект по замыслу компании должен улучшить взаимодействие с мобильными устройствами, предоставив расширенные возможности искусственного интеллекта для путешественников.



Стоит сказать, что Lenovo уже демонстрировала схожие технологии на CES 2024, где был показан комплект беспроводных механических клавиатуры и мыши, использующих солнечную зарядку. Что касается CES 2025, то ожидается презентация ноутбука ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Эван Бласс также упомянул, что этот ноутбук будет оснащён разворачивающимся экраном, который увеличивается с 14 до 16.7 дюймов по вертикали, превращаясь в портретный экран. Управление расширением экрана будет осуществляться с помощью горячей клавиши на клавиатуре или жеста. Ноутбук, как предполагается, будет работать на процессоре Intel Core Ultra 7, иметь 32 ГБ оперативной памяти и отдельный нейропроцессор для ИИ-функций.