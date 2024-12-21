Кабель от Sanwa Supply оснащён коннектором, который вращается, предотвращая перегибы и поломки.

Источник изображения: Sanwa Supply

Компания Sanwa Supply, известный японский производитель аксессуаров и периферии, выпустила новый USB-C кабель, который может вращаться на 360 градусов и сгибаться на 180 градусов. Об этом сообщил Tom's Hardware. Этот кабель представлен в двух вариантах длины - 1 метр и 1.8 метра, а также существует версия USB-A to USB-C с аналогичным вращающимся разъёмом. Производитель утверждает, что такая конструкция должна сделать использование USB-устройств более удобным и уменьшить износ портов.

Несмотря на то, что кабели поддерживают только скорости USB 2.0 с максимальной пропускной способностью в 480 Мбит/с, они обеспечивают мощность до 240 Вт для USB-C версии, что позволяет заряжать даже мощные устройства, такие как игровые ноутбуки. Вариант с USB-A совместим с Quick Charge 3.0 и, по словам компании, идеально подходит для зарядки смартфонов.



Цены на такие кабели оказались достаточно конкурентоспособны: за USB-C кабель длиной в 1 метр придется заплатить около $16.46, а за 1.8-метровый - $17.73. Модель с USB-A стоит дешевле - $12.63 за 1 метр и $14.54 за 2 метра. Эти цены, по сути, сравнимы с ценами других брендов, но предлагают большее удобство благодаря гибкости и поворотному механизму.



В данный момент кабель можно заказать только напрямую с японского сайта Sanwa Supply, что может потребовать дополнительных усилий по доставке. На рынке есть другие кабели с функцией вращения, но они обычно не поддерживают передачу данных, что делает предложение Sanwa Supply уникальным.



Отметим также, что недавно компания выпустила беспроводной приемник для компьютерной мыши, который одновременно является USB и HDMI хабом, предлагая многофункциональное решение для подключения внешних мониторов, использования беспроводной мыши и зарядки ноутбука через один порт USB-C.