Энтузиасты активировали скрытый разъем M.2 на Raspberry Pi 500, добавив поддержку NVMe и значительно повысив производительность.

Источник изображения: Tom's Hardware

Недавно представленный компьютер Raspberry Pi 500, выполненный в формате клавиатуры, уже подвергся изменениям со стороны модеров. Изначально устройство, представляющее собой соединение Raspberry Pi 5 с клавиатурой, не имело поддержки NVMe M.2 накопителей. Однако, как выяснилось, на печатной плате присутствует неиспользуемый разъём, который умельцы смогли активировать для подключения современных SSD.



Как сообщает Tom's Hardware, один из модеров, пожелавший остаться анонимным, рассказал разработчику и блогеру TechTuber Джеффу Гирлингу (Jeff Geerling) о том, как восстановить функциональность M.2 разъема. В своем блоге Гирлинг отметил, что для этого потребуется паяльное оборудование и микроскоп. Далее он дал краткие инструкции, как всё сделать.



Отсутствие поддержки слота NVMe M.2 без модификации является одним из немногих недостатков Raspberry Pi 500, получившего, между прочем, высокую оценку 4.5 из 5 звезд. При этом поддержка NVMe Gen 3, как отмечают эксперты, обеспечила бы значительно более высокую скорость передачи данных по сравнению с SD-картами, что было бы полезно для большинства задач, которые можно выполнять на этом мини-ПК. «Это позор, что M.2 не был включен в конечную версию Pi 500», — отметил один из энтузиастов.



Кстати, Гирлинг также выразил надежду на появление более мощной версии Raspberry Pi 500 Pro или Pro Max, которая по умолчанию будет оснащена M.2 слотом и поддержкой PoE+, которые, по-видимому, были убраны с платы Pi 500 до выпуска. Использование NVMe Gen 3, по мнению специалистов, было бы более чем достаточно для любых задач на Raspberry Pi 500, особенно в сравнении с более медленными SD картами.



Несмотря на отсутствие M.2 слота, возможность его добавления силами энтузиастов делает Raspberry Pi 500 ещё более привлекательным устройством, несмотря на то, что много ожидать от компактного компьютера в любом случае не приходится.