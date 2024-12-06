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Nivan
КТ-сканирование кабеля USB-C показало, как хакеры прячут шпионскую электронику в USB-кабелях
Внешне обычный USB-кабель оказался напичкан хакерской электроникой. КТ-сканирование выявило антенну и скрытый чип.

                                                           Источник изображения: Lumafield
Компания Lumafield, специализирующаяся на промышленном КТ-сканировании, недавно провела исследование USB-C кабеля для тестирования безопасности, разработанного известным исследователем в области безопасности Майком Гровером (Mike Grover). Как пишет Tom's Hardware, сканирование показало наличие сложной электроники, включая скрытую антенну и дополнительный микрочип, что делает кабель потенциально опасным инструментом для кибератак.

Внутреннее строение кабеля O.MG было продемонстрировано через 3D КТ-скан, который обнаружил второй набор проводов, соединяющих вторичный микрочип, укрытый под основным. Этот элемент ускользнул бы от внимания при обычной 2D-рентгенографии, что подчеркивает сложность обнаружения подобных модификаций при стандартных проверках. Такие устройства могут обмануть системы безопасности, так как выглядят как обычный кабель для зарядки.

Кабель O.MG Elite USB-C оснащён функциями, позволяющими перехватывать управление подключенными устройствами, включая ввод клавиатурных команд, управление мышью и ведение логов клавиатуры, что делает его мощным орудием в руках злоумышленников для проведения атак через USB.

Jon Bruner из Lumafield отметил, что после публикации внутреннего содержимого высокотехнологичного кабеля Thunderbolt 4 от Apple, возник интерес к тому, насколько сложными могут быть кабели USB-C. Сканирование O.MG показало, что можно легко спрятать вредоносные компоненты внутри повседневных аксессуаров, подчеркивая риски атак через цепочку поставок.

Цена на такие кабели начинается с $120, что делает их менее доступными для массового распространения. Однако Брунер советует приобретать кабели только у проверенных продавцов и избегать использования общественных USB портов для зарядки устройств. Для тех, кто часто находится в пути, рекомендуется использовать надежные зарядные устройства для USB-C ноутбуков, чтобы минимизировать риски компрометации устройств.

#usb-c
Источник: tomshardware.com
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