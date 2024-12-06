Intel готовит ответ конкурентам с видеокартой Arc Xe4 Druid, которая должны составить конкуренцию NVIDIA и AMD.

Источник изображения: Intel

Компания Intel опровергла слухи о возможном прекращении производства дискретных графических процессоров Arc, объявив о продолжении работы над серией Battlemage. По сообщению издания Tom's Hardware, Том Петерсон (Tom Peterson) из Intel заверил, что будущее Arc вполне очевидно: «Архитектурная основа для Xe3 Celestial уже готова, а команды по аппаратному обеспечению работают над следующим поколением Xe4 Druid». Это заявление подтверждает, что Intel не только не планирует сворачивать данное направление, но и активно инвестирует в его развитие.



Разработка новых GPU важна для Intel также в контексте конкуренции на рынке мобильных устройств. Без мощных GPU мобильные решения компании значительно уступали бы AMD и даже Snapdragon. Петерсон отметил, что новейшие разработки, такие как Lunar Lake, способны превзойти игровые показатели AMD Strix Point, возвращая Intel на вершину лидерства в области интегрированных графических процессоров для ПК.



Что касается временных рамок, анонсы новинки можно ожидать на Computex 2025, где Intel планирует представить Panther Lake с встроенным GPU на базе Celestial. То есть очевидно, что дизайн Xe3 почти завершён и находится на этапе оптимизации программного обеспечения. Затем, как предполагается, внимание будет переключено на Xe4, который может дебютировать в составе процессоров Nova Lake, хотя это пока остаётся на уровне предположений.



Тем временем, в отношении текущих планов по ускоренным версиям Battlemage - моделям B750 и B770, официального подтверждения нет. Слухи указывают на возможное прекращение их разработки, что логично, учитывая предстоящую конкуренцию с новым поколением GPU от Nvidia и AMD в ценовом сегменте выше $350. Таким образом, Intel решила сосредоточиться на стратегически важных разработках, которые помогут сохранить и расширить присутствие на рынке видеокарт.