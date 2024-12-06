Новый тест 3DMark позволяет оценить производительность DirectStorage на ПК, показывая скорость передачи данных в трех режимах: без DirectStorage, с DirectStorage и с DirectStorage и GDeflate. Для работы теста необходим NVMe накопитель и совместимая видеокарта.

Источник изображения: 3DMark

Популярный инструмент для оценки производительности систем 3DMark, расширяет свои возможности, добавляя тест на DirectStorage. Этот тест измеряет скорость передачи данных от NVMe накопителя в видеопамять GPU, демонстрируя эффективность технологий DirectStorage и GDeflate. Результаты тестирования показали значительное увеличение пропускной способности — от 3.38 ГБ/с без DirectStorage до примерно 5.85 ГБ/с с DirectStorage и до впечатляющих 13 ГБ/с при использовании GDeflate, благодаря сжатию файлов.



Для успешного прохождения нового теста в 3DMark, системе потребовался NVMe диск (рекомендуется PCIe 4.0 или новее) и совместимая видеокарта. Хотя GDeflate был представлен Nvidia как открытый стандарт сжатия GPU, он совместим и с современными графическими картами от AMD и Intel, что говорит о доступности технологии для широкого спектра пользователей.



Стоит сказать, что GDeflate не только важен для DirectStorage, но и является ключевым компонентом технологии "RTX IO" от Nvidia, которая улучшает DirectStorage, добавляя поддержку игр на Vulkan API наряду с DirectX12. Одним из первых игровых проектов, демонстрирующих возможности RTX IO, стал Portal Prelude RTX, и эта технология используется в других значимых релизах, поддерживающих DirectStorage, например, в Ratchet & Clank.



Тестирование в 3DMark показывает, что даже базовая поддержка DirectStorage и GDeflate не требует сверхмощного оборудования, поскольку без сжатия данных DirectStorage ограничен скоростью около 5.85 ГБ/с, что соответствует нижней планке производительности дисков PCIe 4.0, однако может быть недостаточно для большинства дисков PCIe 3.0.



Кроме внедрения теста на DirectStorage, обновление 3DMark также включает поддержку французского языка и новые саундтреки для бенчмарков Speed Way, Wild Life и Wild Life Extreme. Пользователи, которые приобрели 3DMark через Steam или Epic Games и купившие DLC для тестирования накопителей, получат обновление автоматически при следующем запуске программы.