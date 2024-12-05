В преддверии окончания поддержки Windows 10 в 2025 году, Microsoft настаивает на строгих требованиях к оборудованию для Windows 11, признав TPM 2.0 обязательным.

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С приближением конца поддержки Windows 10, Microsoft подтверждает, что требование к аппаратному обеспечению TPM 2.0 для Windows 11 является «не подлежащим обсуждению». Как сообщает PCMag, эта информация была обнародована в контексте предупреждения о том, что использование TPM 2.0 не просто рекомендация, а необходимость для обеспечения безопасности.



Когда Windows 11 была запущена, одним из значимых недостатков оказались более строгие требования к оборудованию, включая необходимость в наличии функции безопасности TPM. Поэтому пользователи не очень новых ПК поставлены перед выбором: оставаться на Windows 10 или искать обходные пути. Сейчас Microsoft заявляет, что TPM 2.0 является «непреложным стандартом для будущего Windows».



TPM можно представить как маленький чип на материнской плате компьютера, который действует подобно коду доступа для защиты системы, аналогично коду безопасности домашней сигнализации или аутентификатору на телефоне для входа в банковские приложения. В контексте ПК, TPM предоставляет уникальный код для разблокировки компьютера при использовании полного шифрования диска.



Стивен Хоскинг (Steven Hosking), старший менеджер по продуктам в Microsoft, в своем блоге призвал ИТ-администраторов пересмотреть это ключевое требование для Windows 11. Он подчеркнул важность TPM 2.0 в укреплении защиты идентификации и данных, а также поддержки целостности системы.



Microsoft уточняет, что установка Windows 11 на неподдерживаемое оборудование приведет к ряду последствий, таких как водяные знаки на рабочем столе, уведомления в настройках, возможные проблемы с производительностью и рекомендации вернуться к Windows 10. Это конечно же осложнит жизнь пользователям после того, как поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года. Для тех, кто не готов к переходу, Microsoft предлагает приобрести лицензию на продленные обновления безопасности, хотя это и повлечёт за собой дополнительные расходы.