Google продолжает совершенствовать Google Ассистент, внедряя в него новые возможности языковой модели искусственного интеллекта Gemini.

Источник изображения: 9to5google.com

Еще в августе Google объявила, что будет использовать большие языковые модели Gemini для улучшения Ассистента на умных колонках и дисплеях, обеспечивая более качественные ответы. Данное обновление уже начинает появляться у некоторых пользователей, в том числе появился и анонсированный ранее новый голос.



По сообщению 9to5Google, в зависимости от команды, некоторые пользователи устройств Nest уже сегодня могут услышать разные голоса ассистентов. Предыдущий установленный голос используется для простых вопросов, таких как «какая погода», в то время как голос ассистента на базе Gemini активируется для более контекстных и длительных диалогов.



Примером служит команда "What's up" на Nest Mini, где демонстрируется новое взаимодействие. Вместо стандартного ответа, новый голос ассистента звучит более естественно и тепло, что направлено на улучшение диалогового общения и возможность задавать последующие вопросы более свободно.



Предварительно в приложении Google Home были обнаружены строки, обещающие «улучшенного Ассистента» с более богатыми ответами, новыми голосами и улучшенным пониманием сложных запросов. Однако пользователи пока не сообщают о полноценном внедрении этих улучшений. Google, похоже, создала специальный набор голосов для этого обновления, который еще не был представлен в публичных версиях Gemini Live.