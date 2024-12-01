Бюджетный процессор Intel Core 7 240H, судя по тестам Geekbench, может составить серьезную конкуренцию Core i7-13620H. Несмотря на более доступную цену, он показал практически идентичную производительность.

Источник изображения: Intel

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования нового мобильного процессора Intel. Как сообщает Tom's Hardware, Core 7 240H, который, вероятно, станет частью готовящейся к выпуску линейки Core 200H, продемонстрировал характеристики, схожие с существующим Core i7-13620H. Процессор построен на гибридной архитектуре с 10 ядрами (6 производительных и 4 энергоэффективных) и поддерживает 16 потоков.



Тестирование проводилось в составе игрового ноутбука Acer Nitro ANV15-52, оснащенного дискретной видеокартой RTX 4050. Базовая частота процессора составляет 2,5 ГГц с возможностью повышения до 5 ГГц в режиме буста. Объем кэш-памяти L3 достигает 24 Мбайт. Новинка поддерживает память DDR5 и современные возможности подключения.



В тестах Geekbench 6 процессор показал максимальный результат в 2689 баллов в однопоточном режиме и 13330 баллов в многопоточном. Для сравнения, протестированный ранее Acer Nitro V 15 с процессором Intel Core i7-13620H продемонстрировал схожие показатели: 2571 и 13373 балла соответственно.



Встроенное графическое ядро нового процессора базируется на архитектуре Intel Xe и имеет 64 вычислительных блока (эквивалент 8 ядер Xe) с максимальной тактовой частотой 1,5 ГГц. В тесте OpenCL графическое ядро набрало от 13362 до 13478 баллов, что значительно уступает показателям дискретной RTX 4050, средний результат которой превышает 80000 баллов.



Официальный анонс линейки Core 200H ожидается в следующем году, предположительно, когда начнется и выставка CES. Хотя Intel пока не делала официальных заявлений относительно Core 7 240H, утечка результатов тестирования даёт представление о том, чего ожидать от будущих мобильных процессоров компании Intel.