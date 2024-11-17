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Half-Life 2 получила масштабное обновление к 20-летию и бесплатный доступ к игре в Steam
Разработчики выпустили обновление с улучшенной графикой и поддержкой современных технологий. Игра и эпизоды доступны бесплатно до 18 ноября.

Источник изображения: Valve

В честь 20-летия Half-Life 2 игра получила крупное обновление на Steam. До 18 ноября Half-Life 2, дополнения Episodes One и Two, а также демо-версия Lost Coast доступны бесплатно. Обновление включает графические улучшения, исправления ошибок и множество других изменений в дизайне карт, повышающих реалистичность в рамках возможностей движка Source.

Поддержка большинства модификаций Half-Life 2 теперь интегрирована непосредственно в основную игру, включая все достижения из ранее отдельных дополнений Episodes One и Two. Страницы отдельных версий этих дополнений в магазине Steam теперь скрыты из результатов поиска, а сами исполняемые файлы перемещены в раздел «Инструменты».

Источник изображения: Valve

Примечательно, что обновление не ограничивается поддержкой только дополнений. Вся игра была значительно переработана, графика доведена до уровня Lost Coast или даже превзошла его. Появилась более глубокая интеграция с современными функциями Steam, включая маркеры событий для записи игр. Одним из главных нововведений является режим высокого качества, который отображает все модели с максимальной детализацией независимо от расстояния, и бикубическая фильтрация, сглаживающая тени при включенной высокой детализации шейдеров.

В Half-Life 2 также добавлена технология HDR, аналогичная использованной в Lost Coast. В контексте движка Source HDR означает не DisplayHDR (стандарт для сертификации мониторов с поддержкой HDR), а технологию, которая предварительно рассчитывает некоторое глобальное освещение для расчета освещения, отражений и преломлений, значительно улучшая реалистичность освещения и водных эффектов.

Кроме того, многие элементы дизайна карт были обновлены для большей реалистичности, например, заборы теперь отбрасывают тени. Также были внесены улучшения в пользовательский интерфейс, добавлена поддержка современных контроллеров через Steam Input, обеспечена совместимость со Steam Big Picture и Steam Deck, а также включены три с половиной часа комментариев разработчиков. Полный список изменений доступен на официальной странице Half-Life 2, посвященной 20-летию игры.

Для владельцев набора The Orange Box, который включает все эти игры, а также Portal и Team Fortress 2, цена снижена до $1.99 до 22 ноября.
#steam #half-life 2
Источник: tomshardware.com
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Valve выпустила крупное юбилейное обновление для Half-Life 2
Valve бесплатно раздает Half-Life 2 до 18 ноября в честь 20-летия игры
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