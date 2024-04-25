Руководство General Motors пообещало улучшить защиту конфиденциальных данных клиентов после вынужденного закрытия спорной программы OnStar Smart Driver из-за массовых жалоб автовладельцев.

Корпорация General Motors приняла решение о прекращении реализации программы OnStar Smart Driver. Причиной тому стали многочисленные жалобы автовладельцев, указывающие на нарушение конфиденциальности их личных данных, сообщает агентство Bloomberg.



Напомним, в рамках Smart Driver компания OnStar, принадлежащая GM, заключила партнерские соглашения с аналитическими фирмами LexisNexis и Verisk. Суть их заключалась в обмене информацией о стиле вождения конкретных водителей. Эти сведения затем передавались страховым компаниям с целью предоставления более выгодных тарифов безаварийным клиентам.



Однако на практике реализация программы вызвала шквал недовольства. Многие автовладельцы заявили, что не давали согласия на участие в Smart Driver. Другие жаловались на необоснованный рост страховых взносов после подключения к системе. Учитывая нарастающее количество претензий, руководство GM приняло решение остановить действие программы, о чем официально объявило в среду.



Ранее издание New York Times также сообщало о многолетней практике GM по передаче данных о поведении водителей страховым компаниям и, похоже, корпорация длительное время игнорировала вопросы конфиденциальности личной информации своих клиентов.



Для GM закрытие Smart Driver стало очередным провалом в попытках реорганизовать бизнес на основе High-Tech решений. А ранее компания столкнулась с трудностями в расширении производства электромобилей и вынуждена была приостановить сервис беспилотного такси Cruise после инцидента с наездом на пешехода.



Несмотря на череду неудач, гендиректор GM Мэри Барра не отказывается от планов удвоения выручки компании к 2030 году за счет технологических новинок. Правда теперь автогигант заявляет о намерениях улучшить защиту конфиденциальных данных клиентов и обещает большую прозрачность их обработки, а в штат был принят новый директор по конфиденциальности Алиса Бергман, имеющая большой опыт работы в этой сфере.