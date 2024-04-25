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Nivan
Qualcomm представила процессоры Snapdragon X Elite и Plus для ноутбуков
Компания Qualcomm впервые представила чипсеты, ориентированные именно на рынок ноутбуков и нацеленные на конкуренцию с AMD и Intel.

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Анонс линейки Snapdragon X от Qualcomm может стать поворотным моментом на рынке процессоров для ноутбуков. Впервые за многие годы появился реальный конкурент решениям Intel и AMD в этом сегменте.

Qualcomm долгое время ассоциировалась исключительно с мобильными чипсетами для смартфонов. Но теперь компания впервые представила отдельную линейку процессоров, ориентированную на рынок ноутбуков.

В основе новых чипов лежит энергоэффективная ARM-архитектура, как и в ноутбуках Apple на базе собственных процессоров M1 и M2. Но в отличие от Apple, Qualcomm ориентирует свои решения на устройства под управлением Windows.

По заявлениям Qualcomm, их новые 10- и 12-ядерные чипы Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite превосходят решения Intel и AMD по соотношению производительности и энергоэффективности, что позволяет ноутбукам работать дольше без подзарядки, не теряя при этом быстродействие.

Более того, по словам Qualcomm, они оптимизировали работу Windows и популярных приложений в эмуляторе для новых Snapdragon X. Так что пользователи смогут запускать практически любые программы, предназначенные для обычных х86-систем.

Первые тесты показали впечатляющие результаты - ноутбук на Snapdragon X Elite без проблем тянул современные игры с Windows в эмуляторе. При этом обеспечивались комфортные для игрового процесса 30 кадров в секунду, что подтверждает заявления Qualcomm о высокой производительности их новых чипов.

Выход первых коммерческих устройств на базе Snapdragon X ожидается уже в середине текущего года. И в ближайшее время мы увидим, смогут ли они по-настоящему конкурировать с продуктами Intel и AMD в плане соотношения цена/качество.

#qualcomm #snapdragon x elite #snapdragon x plus #процессоры 2024
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