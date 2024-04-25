Компания Qualcomm впервые представила чипсеты, ориентированные именно на рынок ноутбуков и нацеленные на конкуренцию с AMD и Intel.

Анонс линейки Snapdragon X от Qualcomm может стать поворотным моментом на рынке процессоров для ноутбуков. Впервые за многие годы появился реальный конкурент решениям Intel и AMD в этом сегменте.



Qualcomm долгое время ассоциировалась исключительно с мобильными чипсетами для смартфонов. Но теперь компания впервые представила отдельную линейку процессоров, ориентированную на рынок ноутбуков.



В основе новых чипов лежит энергоэффективная ARM-архитектура, как и в ноутбуках Apple на базе собственных процессоров M1 и M2. Но в отличие от Apple, Qualcomm ориентирует свои решения на устройства под управлением Windows.



По заявлениям Qualcomm, их новые 10- и 12-ядерные чипы Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite превосходят решения Intel и AMD по соотношению производительности и энергоэффективности, что позволяет ноутбукам работать дольше без подзарядки, не теряя при этом быстродействие.



Более того, по словам Qualcomm, они оптимизировали работу Windows и популярных приложений в эмуляторе для новых Snapdragon X. Так что пользователи смогут запускать практически любые программы, предназначенные для обычных х86-систем.



Первые тесты показали впечатляющие результаты - ноутбук на Snapdragon X Elite без проблем тянул современные игры с Windows в эмуляторе. При этом обеспечивались комфортные для игрового процесса 30 кадров в секунду, что подтверждает заявления Qualcomm о высокой производительности их новых чипов.



Выход первых коммерческих устройств на базе Snapdragon X ожидается уже в середине текущего года. И в ближайшее время мы увидим, смогут ли они по-настоящему конкурировать с продуктами Intel и AMD в плане соотношения цена/качество.