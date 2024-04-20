При просмотре YouTube в VR качество контента заметно улучшится и станет комфортнее для глаз.

Популярное приложение YouTube на гарнитурах виртуальной реальности Meta Quest только что получило важное обновление - теперь оно поддерживает просмотр видео в разрешении 8K. Этот шаг открывает пользователям доступ к более качественному контенту и улучшает общее впечатление от просмотра YouTube в VR.



Хотя 8K видео пока не так широко распространены, дополнительные пиксели имеют большое значение для комфортного просмотра контента в VR очках, где экран находится в непосредственной близости от глаз. По словам редактора Android Central Ника Сатрича, разница в чёткости между 4K и 8K контентом в Meta Quest довольно заметна.



YouTube на Quest ранее ограничивался разрешением 4K. Теперь же в настройках качества появилась опция 4320p, которая как раз и представляет собой 8K. Правда, пока речь идёт только о SDR видео без поддержки HDR, но тем не менее, это важный шаг вперёд в плане качества изображения.



Поддержка 8K открывает новые возможности и для контент-мейкеров в VR. Хотя пока такого контента немного, появление 8K на популярной платформе вроде Meta Quest может стимулировать создание более качественных и детализированных видео для виртуальной реальности.



В целом, обновление YouTube до 8K является интересной новостью для владельцев Meta Quest, желающих получить максимально возможное качество изображения.



