Корпорация Microsoft в очередном обновлении Windows 11 для инсайдеров добавила показ платных персональных рекомендаций приложений в меню "Пуск", что вызвало неоднозначную реакцию.

Новое обновление Windows 11 для пользователей-тестировщиков из программы Insider в очередной раз вызвало волну критики. Причиной стали изменения в главном меню "Пуск", которые многие посчитали внедрением навязчивой рекламы.

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Компания Microsoft выпустила очередное обновление Windows 11 под кодовым названием KB5037000. Оно предназначалось для "бета-тестеров" - участников программы Insider, которые первыми получают и оценивают новые функции ОС.

Однако на этот раз нововведения вызвали у пользователей неоднозначную реакцию. В раздел "Рекомендации" главного меню "Пуск" теперь стали добавляться приложения из Microsoft Store. При этом рекомендации формируются на основе недавней активности пользователя в системе.

Многие участники Insider посчитали это внедрением навязчивой рекламы, поскольку Microsoft получает комиссию с продаж приложений через собственный магазин. С их точки зрения, показ контекстных предложений загрузки платных программ являются рекламой, маскирующейся под рекомендации.

Впрочем, есть и хорошие новости. Во-первых, эту функцию можно полностью отключить в настройках Windows 11 просто одним переключателем. Во-вторых, пока изменения коснулись только программы Insider и не затрагивают рабочие компьютеры корпоративных пользователей. А главное, Microsoft пока не подтвердила, что новая функция рекомендаций приложений появится в финальной публичной версии Windows 11.

Как поясняет сама компания, Insider используется именно для тестирования новых идей и сбора отзывов. И если реакция пользователей будет резко негативной, это послужит поводом полностью отказаться от внедрения таких изменений.

Поэтому шансы, что навязчивая и раздражающая реклама в итоге попадет в финальную Windows 11, не так уж и велики. Как минимум, Microsoft придется существенно доработать алгоритмы рекомендаций, чтобы они выглядели действительно полезными для пользователя.