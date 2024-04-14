Google разрабатывает единое меню в настройках Android для управления доступом приложений к информации о местоположении.



Google работает над созданием единого центра для всех своих сервисов определения местоположения в мобильной операционной системе Android. Он будет называться "Общий доступ к местоположению Google" и должен по задумке компании упростить контроль за настройками конфиденциальности.



Дело в том, что в настоящее время в Android существует сразу несколько приложений и служб Google, использующих данные о местоположении пользователя. Это, в частности, Карты Google, сервис "Найти мое устройство", раздел личной безопасности и некоторые другие. При этом настройки конфиденциальности для каждого из них разбросаны по разным меню.



Такая ситуация создает неудобства для пользователей. Отследить, какое именно приложение в данный момент запрашивает или передает геоданные, довольно сложно. А значит, люди теряют контроль за своей конфиденциальностью.



Новый единый центр призван это исправить. В нем будет собрана вся информация о запросах и предоставлении геоданных со стороны приложений Google. Пользователь сможет в одном окне отслеживать активные сервисы, а также управлять настройками конфиденциальности. Однако пока неясно, будет ли единый центр отображать запросы геоданных от сторонних приложений. Вероятно, Google ограничится только собственными сервисами.



Ожидается, что новая функция появится в меню настроек Android в ближайшие месяцы, но конкретные сроки не указываются. Уже сейчас название "Общий доступ к местоположению Google" фигурирует в коде последних обновлений мобильных сервисов компании, и это означает, что работа идет полным ходом.