Оптимизация производства памяти LPDDR5x позволила Micron дополнительно сэкономить 4% энергии, что эквивалентно 1 часу дополнительного времени автономной работы смартфона.



Компания Micron, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой памяти, объявила о дальнейшем повышении энергоэффективности своего решения LPDDR5x DRAM для смартфонов. Этот тип памяти работает на рекордной для отрасли скорости 9,6 Гбит/с.



LPDDR5x от Micron уже используется во флагманских смартфонах последнего поколения благодаря высокой скорости передачи данных и низкому энергопотреблению. Компания добилась дополнительной 4% экономии энергии за счет оптимизации техпроцесса производства микросхем памяти.



Экономия 4% может показаться небольшой на первый взгляд, но на практике это дает заметный эффект для времени автономной работы гаджетов. Например, если каждый компонент смартфона снизит потребление энергии на 4%, пользователи получат дополнительно час воспроизведения видео. Для современных флагманских смартфонов это означает увеличение времени работы от аккумулятора с 23 до 24 часов.



Достичь дополнительной экономии энергии удалось благодаря использованию в производстве LPDDR5x передового техпроцесса 1β (1-бета). Он включает ряд инновационных решений, таких как динамическое масштабирование напряжения и частоты ядра, а также технологию High-K Metal Gate второго поколения.



1β позволяет гибко регулировать мощность и производительность в зависимости от текущей нагрузки на систему, также помимо экономии энергии, этот техпроцесс обеспечивает повышение пиковой пропускной способности LPDDR5x более чем на 12%. Это дополнительно ускоряет работу нейросетевых алгоритмов искусственного интеллекта, все более активно применяемых в современных смартфонах.



Повышение времени автономной работы крайне важно для производителей гаджетов, ведь это главный недостаток смартфонов с точки зрения пользователей. По данным исследований, 71% владельцев смартфонов называют длительность работы от батареи как самую важную характеристику при выборе нового устройства. Этот показатель значительно опережает такие критерии, как долговечность, качество камеры или поддержка сетей 5G.



Таким образом, дальнейшее повышение энергоэффективности решения LPDDR5x от Micron позволит производителям выпускать смартфоны с более длительным временем автономной работы.