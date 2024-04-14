Новинка Huawei вновь разжигает споры об экспортном контроле. Представители Республиканской партии в Конгрессе США раскритиковали Intel за продолжение поставок процессоров китайской компании Huawei. Ну а та продолжает получать процессоры Intel, несмотря на санкции.



Новый ноутбук Huawei MateBook X Pro, оснащенный процессорами Intel последнего поколения Meteor Lake, вызвал волну критики со стороны республиканцев в Конгрессе США. Они обвинили администрацию Байдена в том, что она продолжает экспортировать передовые американские технологии китайской компании Huawei, несмотря на торговые санкции.

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Однако есть один нюанс: лицензия на экспорт, которой воспользовалась Intel для поставок процессоров Huawei, была выдана ещё при администрации Трампа в 2020 году. То есть республиканцы критикуют Байдена за продолжение подхода, который ранее одобрил их же ставленник Трамп.

Как известно, с 2019 года Huawei находится в чёрном списке компаний, к которым применяются жёсткие ограничения на экспорт американских высоких технологий. Чтобы работать с такими компаниями, поставщики должны получать специальные труднодоступные лицензии.

Тем не менее, Intel уже несколько лет поставляет Huawei процессоры для ноутбуков по лицензии от администрации Трампа, что вызывает резкую критику со стороны влиятельных республиканцев в Конгрессе, которые считают, что Huawei таким образом получает доступ к передовым американским технологиям.



С одной стороны, такая практика выгодна американскому бизнесу, в частности Intel. С другой стороны, это помогает китайской компании укреплять свои позиции на мировом рынке высоких технологий. А значит, косвенно этот экономический потенциал Huawei может направлять на наращивание военной мощи Китая, именно этого США и опасаются.



Поэтому вопрос предоставления Huawei доступа к американским технологиям остаётся острым и вызывает много споров как при демократах, так и при республиканцах. И пока что оптимального решения не найдено.