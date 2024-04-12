Остатки Raptor Lake 13 будут распродаваться со скидкой.



Компания Intel заявила о планах поэтапно прекратить выпуск процессоров Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК в индивидуальной розничной упаковке.



Согласно опубликованному в прошлом месяце уведомлению об изменении продукта (PCN), поставки указанных моделей коробочной версии прекратятся уже к концу июня текущего года. Вместо них Intel рекомендует перейти на аналогичные процессоры 14-го поколения, которые базируются на том же кремнии Raptor Lake, но обычно демонстрируют более высокую производительность.



Согласно графику, приведённому в PCN, клиенты и дистрибьюторы Intel могут разместить последние заказы на модели Core i5-13600K/KF, Core i7-13700K/KF и Core i9-13900K/KF/KS до 24 мая 2024 года. Финальные поставки запланированы на 28 июня. При этом в документе не упоминается о каких-либо изменениях для OEM-версий этих чипов в корпусах LGA1700.



Причина прекращения выпуска розничного Raptor Lake 13-го поколения кроется в том, что нынешняя линейка чипов Intel 14-го поколения представляет собой фактически обновлённую версию того же процессора с несколько более высокими тактовыми частотами.



В частности, все модели Raptor Lake, проходящие EOL, основаны на кремнии Intel B0, который до сих пор используется в аналогичных процессорах 14-го поколения. Таким образом, компания не прекращает выпуск чипов Raptor Lake как таковых, а лишь сокращает количество розничных модификаций. Новые процессоры фактически заменяют свои прошлогодние аналоги. При этом они демонстрируют улучшенную производительность в каждом ценовом сегменте.



Поскольку подавляющее большинство современных материнских плат поддерживают как Raptor Lake 13-го, так и 14-го поколения, в Intel, видимо, посчитали излишним поддерживать выпуск устаревающей и менее производительной линейки.



Любопытно, что прекращение поставок розничного Raptor Lake 13-го поколения произойдёт до отказа от выпуска ещё более старых чипов Alder Lake 12-го поколения. Процессоры Alder Lake до сих пор доступны как в LGA1700, так и в индивидуальной упаковке. Кроме того, этот чип активно используется в различных семействах продуктов Intel. Таким образом, несмотря на общую платформу с Raptor Lake, чипы Alder Lake пока не стали избыточными, в отличие от розничных Raptor Lake 13-го поколения.



Похоже, в итоге Intel просто пытается упростить и сконсолидировать линейку чипов для розничной продажи, отказавшись от практически дублирующих друг друга моделей. Это может дать небольшую выгоду конечным покупателям, поскольку остатки Raptor Lake 13-го поколения будут распродаваться со скидкой.