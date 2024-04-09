Повреждение завода по производству пластин на Тайване из-за землетрясения спровоцирует перебои с поставками чипов памяти и рост цен.

Недавнее разрушительное землетрясение на Тайване поставило под угрозу глобальные поставки чипов памяти и может привести к резкому росту цен в отрасли. Крупнейшие производители памяти, такие как Micron, Samsung и SK Hynix, приостановили публикацию контрактных цен на свою продукцию на второй квартал 2024 года. Подобные действия обычно указывают на грядущий скачок цен.

реклама

Изображение: @Samsung



Причиной перебоев стало повреждение завода по производству кремниевых пластин, жизненно важного компонента для изготовления чипов. Производители вынуждены были приостановить работу, чтобы оценить ущерб и восстановить производственные мощности.

Участники рынка полагают, что рост цен в результате землетрясения может быть более существенным, чем ожидалось до инцидента. Дело в том, что отрасль уже стремилась повысить цены, чтобы компенсировать убытки предыдущих лет. Теперь же появился дополнительный предлог для ускорения этого процесса.Исторически цены на чипы памяти росли вслед за перебоями поставок из-за стихийных бедствий и других непредвиденных событий. Нынешняя ситуация дает производителям возможность наверстать потери 2022-2023 годов, когда избыток предложения вынудил их снижать цены.Уже после землетрясения Micron заявила о пересмотре графиков поставок и их возможном изменении. Другие игроки также намекнули на грядущий дефицит. Данный факт заставил потребителей, особенно производителей серверов, скупать чипы впрок в ожидании взлета цен, что, таким образом, только усилит восходящую динамику спроса.В то же время на спотовом рынке памяти пока не наблюдается ажиотажа, несмотря на прогнозы о скором росте контрактных цен. Спрос со стороны потребительского сектора остается слабым после празднования Лунного Нового года в Азии. Тем не менее, по мере восстановления производства и логистики поставок, вероятен быстрый рост котировок.Таким образом, разрушительное землетрясение в Тайване может спровоцировать очередной виток роста цен на чипы памяти на фоне перебоев в поставках. Производителям он даст шанс компенсировать недавние убытки, а потребителям - головную боль из-за удорожания электроники.