Анонсированы мониторы 34R83Q и 27R83U с поддержкой DisplayHDR 1400, пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления 170 Гц.

Компания TCL, известный производитель телевизоров и дисплеев, анонсировала две новые модели игровых мониторов с использованием передовой технологии подсветки Mini-LED. Эти мониторы ориентированы на геймеров, которым нужны высочайшее качество изображения и производительность.



Модель 34R83Q оснащена 34-дюймовой IPS панелью с разрешением 3440 x 1440 пикселей и высокой частотой обновления 170 Гц. Благодаря времени отклика 1 мс этот монитор идеально подходит для динамичных игр, где важна минимальная задержка. Матрица от компании CSOT обладает широкими углами обзора, узкими рамками и превосходной цветопередачей.



Подсветка Mini-LED включает 1152 зоны локального затемнения, что позволяет добиться очень высокого контраста и реалистичной черноты. Максимальная яркость составляет впечатляющие 1600 нит. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1400 и способен отображать 99% цветового пространства DCI-P3.



Для подключения источников сигнала 34R83Q оснащен двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4. Также присутствует USB-хаб: один порт USB 3.2 Gen 2 мощностью 90 Вт для зарядки ноутбуков, два порта USB 3.0 Type-A и один USB 3.0 Type-B.



Вторая модель игрового монитора, 27R83U, использует 27-дюймовую 4K панель с частотой обновления 165 Гц. За счет большего разрешения 3840 x 2160 пикселей изображение получается очень четким и детализированным. Остальные характеристики, включая Mini-LED подсветку, идентичны старшей 34-дюймовой версии.

Обе модели выполнены в стильном белом корпусе, дополненном RGB-подсветкой. Ожидается, что цена на монитор 34R83Q составит €1199, а монитор 27R83U будет стоить несколько дешевле.