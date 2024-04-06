Монитор с панелью QD-OLED во всю стену имеет сверхширокий формат с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120 x 1440 пикселей.

Компания Acer представила игровой монитор Acer Predator X49 X QD-OLED, который способен заинтересовать как профессиональных геймеров, так обычных пользователей.



Главной особенностью Acer Predator X49 X является огромный 48,9-дюймовый экран на основе технологии QD-OLED. Экран имеет сверхширокий формат с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120 x 1440 пикселей. Благодаря этому обеспечивается хороший уровень детализации изображения и широкий обзор в играх. Кривизна экрана составляет 1800R, что обеспечивает естественный охват зрения и комфорт при продолжительной работе.



Для игр ключевыми характеристиками являются высокая частота обновления 240 Гц и рекордно низкое время отклика 0,03 мс, что гарантирует плавность и четкость динамических сцен даже в самых ресурсоемких играх. Помимо игр, монитор отлично подойдет для просмотра фильмов и видео благодаря точной цветопередаче технологии Quantum Dot.



Дополняют картину два 5-ваттных динамика, обеспечивающие качественный звук без необходимости подключать внешние колонки. Также реализован ряд эргономичных решений для комфортной настройки монитора, однако конкретные детали пока не раскрываются.



Что касается подключений, монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, двумя USB Type-A и USB Type-C с поддержкой Power Delivery мощностью 90 Вт. Таким образом, реализована полноценная современная конфигурация интерфейсов для подключения компьютера и периферии.



Производитель пока не раскрывает ни цену, ни точную дату начала продаж Acer Predator X49 X. Однако учитывая длительный период тизеров, можно ожидать скорого появления этого монитора на прилавках магазинов.