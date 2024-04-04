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Nivan
Китай ускоряет переход на компьютеры отечественных производителей
Правительство города Хэби закупило 10 000 компьютеров с процессорами Loongson для местных школ, что является частью политики импортозамещения в ИТ-сфере.

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Китай переходит на собственные компьютерные технологии, тем самым открывая новые возможности для местных производителей процессоров, таких как Loongson. В частности, правительство города Хэби недавно закупило 10 000 ПК на базе процессоров Loongson для 50 школ региона.

Эти компьютеры не только используют аппаратное обеспечение китайского производства, но и работают под управлением отечественной операционной системы UOS. Также в комплекте поставляется полный набор лицензионного программного обеспечения для образовательных нужд, включая офисные приложения и специализированное ПО.

Все 10 000 настольных компьтеров основаны на 4-ядерных процессорах Loongson 3A5000, использующих архитектуру команд LoongArch. Хотя для Loongson эта партия не является слишком большой, она открывает путь к дальнейшему сотрудничеству с образовательным сектором.

Помимо поставки оборудования, Loongson также участвовала в разработке обучающих роботов и специализированных учебных программ для пилотных школ. Если программа внедрения новых компьютеров будет успешной, компания сможет масштабировать ее и на другие регионы Китая.

Данный проект является частью общей политики Китая по снижению зависимости от импортных технологий. Согласно сообщениям СМИ, китайское правительство планирует постепенно заменить процессоры Intel и AMD в государственных учреждениях на отечественные аналоги, что в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на продажах продукции американских технологических компаний в Китае.

#китай #китай и сша
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