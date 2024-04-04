Комбинируя разведданные, американские военные выявляют цели для авиаударов по оружию хуситов, угрожающего торговым кораблям в Красном море.

Изображение: @Christopher Pike/Bloomberg

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Американские военные активно используют разведданные для нанесения превентивных ударов по военным объектам хуситов в Йемене. Как заявил генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, глава Центрального командования ВВС США, американская разведка тщательно отслеживает перемещения и действия хуситов, чтобы заблаговременно обнаружить подготовку к нападениям на корабли в Красном море, сообщает Bloomberg.



Для наблюдения за Йеменом используется "многоуровневая стратегия разведки, наблюдения и сбора данных". Американские военные совмещают спутниковую развединформацию, снимки беспилотников MQ-9 Reaper и данные других источников. Это позволяет оперативно фиксировать развертывание ударных систем хуситов и готовность к атакам.



По словам генерала Гринкевича, оценить текущие возможности хуситов достаточно сложно. До начала обострения конфликта точных данных об их арсеналах не было. Кроме того, Иран продолжает пополнять запасы оружия для своих союзников в Йемене. Предположительно, на данный момент хуситы уже запустили около 75 противокорабельных ракет по различным целям.



Несмотря на это, американские удары беспилотниками серьезно ограничили возможности повстанцев. После непрерывных атак хуситы уже не могут противостоять массированным ударам дронов, как раньше. Однако если они будут экономно расходовать имеющиеся ресурсы, то смогут восстановить свои силы для новых атак, предупреждает генерал Гринкевич.



Так как, несмотря на ощутимый урон, нанесенный авиаударами США, хуситы сохраняют потенциал для нападений на корабли и другие цели, американское командование намерено и дальше пристально отслеживать их действия, чтобы своевременно наносить превентивные удары. От эффективности американской разведки и оперативности принятия решений будет зависеть безопасность судоходства в регионе.