Поиск с помощью искусственного интеллекта обходится «невероятно дорого» и Google пытается найти компромисc, не нанося ущерба своему рекламному бизнесу.

Корпорация Google впервые рассматривает возможность введения платного доступа к одному из своих ключевых сервисов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на инсайдерскую информацию, речь идет о новых "премиальных" функциях поиска, основанных на возможностях искусственного интеллекта.



Это решение стало для Google непростым компромиссом между сохранением бесплатной модели доступа к поиску и необходимостью развития перспективных технологий. С одной стороны, рекламная модель, при которой сервисы компании бесплатны для пользователей, а доход формируется за счет показа целевой рекламы, является фундаментом бизнеса Google на протяжении десятилетий. С другой стороны, стремительный прогресс в области искусственного интеллекта и растущая конкуренция со стороны стартапов вроде OpenAI заставляют технологического гиганта искать новые источники монетизации своих разработок.



Поводом к пересмотру подходов стал феноменальный успех чат-бота ChatGPT от OpenAI. Этот инструмент продемонстрировал широким массам пользователей потенциал технологий искусственного интеллекта в формировании развернутых и содержательных ответов на запросы на естественном языке. Это существенно отличается от традиционной модели поиска Google, основанной на выдаче списка ссылок. Успех ChatGPT подтолкнул Google ускорить работу над собственными инструментами поиска с элементами искусственного интеллекта.



Однако в компании пока не определились с бизнес-моделью для таких инструментов. С одной стороны, интеграция различных опций искусственного интеллекта непосредственно в основную поисковую систему Google потребует колоссальных затрат на вычислительные мощности. С другой стороны, выделение этих опций в отдельный платный сервис способно подорвать привычную для пользователей модель бесплатного доступа к поиску.



В итоге Google выбрал компромиссный вариант. Компания рассматривает интеграцию расширенных возможностей искусственного интеллекта в уже существующие платные подписки Google One. Это позволит монетизировать перспективные разработки, не меняя бесплатной модели доступа к основной поисковой системе. Более того, даже подписчики премиальных услуг будут видеть рядом с результатами поиска привычную для Google рекламу. Таким образом сохраняется второй ключевой источник дохода компании.



По данным источников Financial Times, Google уже ведет разработку соответствующего функционала. Однако окончательное решение о запуске и сроках пока не принято. На фоне утечки этой информации акции техногиганта снизились менее чем на 1%, что свидетельствует о том, что инвесторы пока спокойно относятся к возможным изменениям в монетизации поискового бизнеса компании.