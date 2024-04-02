Критики сомневаются, что запуск образовательного канала STEM на TikTok это реальная забота о пользователях, а не пиар-ход.

Популярное приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok постоянно оказывается в центре скандалов и расследований. Критики указывают на вредный контент, доступный для просмотра детьми и подростками, а также на вызывающий привыкание дизайн приложения, который заставляет пользователей проводить все больше времени в TikTok.

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Изображение: @Olivier Bergeron/Unsplash

В ответ на эти обвинения компания решила сделать акцент на образовательном контенте и запустила специальную ленту STEM. Этот канал с научным и техническим контентом изначально появился в США в 2022 году, а теперь стартовал и в Европе.



С одной стороны, цифры впечатляют - 33% американских подростков регулярно просматривают STEM-контент на TikTok, а число научных роликов в приложении выросло на 24%. Казалось бы, компания действительно инвестирует в полезный контент и меняет TikTok к лучшему.



Однако критики сомневаются в искренности намерений TikTok. Они указывают, что запуск STEM произошел как раз на фоне многочисленных расследований и угроз запрета приложения в ЕС и США. По их мнению, TikTok просто пытается улучшить свой имидж и избежать последствий, не меняя сути своего приложения и бизнес-модели.



Действительно, весь остальной контент на TikTok по-прежнему сфокусирован на развлечениях, а не на образовании. Алгоритмы рекомендаций по-прежнему стимулируют пользователей проводить как можно больше времени в приложении, просматривая бесконечные ролики.



Возможно, со временем компания действительно сделает акцент на полезном контенте, а не только на развлекательном. А пока запуск ленты STEM выглядит скорее пиар-ходом, чем реальными переменами, по мнению критиков.