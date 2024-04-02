Чиновники Байдена хотят, чтобы Сеул принял те же ограничения в сфере технологий, что и США.

Администрация Байдена активизировала усилия по сдерживанию технологических амбиций Китая в сфере производства полупроводников. По сообщению Bloomberg, согласно источникам, знакомым с ситуацией, США оказывают давление на Южную Корею с требованием ввести жесткие ограничения на экспорт в Китай передовых технологий для производства микросхем.

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В частности, Вашингтон просит Сеул ограничить поставки в Китай оборудования для изготовления высокопроизводительных логических микросхем и чипов памяти. Речь идет о чипах с топологической нормой менее 14 нм и микросхемах памяти DRAM с техпроцессом менее 18 нм. Эти требования соответствуют ограничениям, которые США уже ввели в отношении Китая в 2022 году.



Переговоры между США и Южной Кореей по этому вопросу активно велись в марте, а США рассчитывают достичь соглашения к саммиту G7 в середине июня. Однако власти Южной Кореи пока обсуждают целесообразность удовлетворения американских требований. Дело в том, что Китай остается ключевым торговым партнером Сеула, и ужесточение ограничений на экспорт может негативно сказаться на экономических связях двух стран.



Помимо этого, США оказывают давление и на других союзников, в частности, Германию и Японию, с требованием ограничить доступ Китая к передовым технологиям в сфере полупроводников. Вашингтон настаивает на введении запретов на поставку запчастей и расходных материалов для производства чипов в Китай, а также на сервисное обслуживание соответствующего оборудования китайских компаний.



Такое давление США объясняется опасениями того, что технологическое развитие Китая в сфере микроэлектроники может подорвать американское лидерство в этой стратегически важной отрасли. Однако союзники Вашингтона, включая Южную Корею, пока занимают осторожную позицию, поскольку не хотят портить экономические отношения с Китаем – крупнейшим торговым партнером для многих стран.



В частности, власти Южной Кореи опасаются ответных санкций со стороны Китая, которые могут затронуть интересы таких корейских технологических гигантов как Samsung и SK Hynix, так как эти компании активно работают на китайском рынке полупроводников. Поэтому Сеул, скорее всего, будет маневрировать и лавировать, чтобы найти компромисс между интересами своего главного военно-политического союзника США и ключевого торгового партнера Китая.