Школьные округа Канады подали многомиллиардные иски против Meta, TikTok и Snapchat, обвинив их в нанесении вреда детям.

Несколько крупнейших школьных округов Канады подали иски против таких гигантов социальных сетей, как Facebook, TikTok и Snapchat. В своих жалобах, поданных в Верховный суд Онтарио, школы утверждают, что эти компании сознательно манипулируют детьми, чтобы те проводили как можно больше времени в их приложениях, и что это наносит серьезный вред психическому здоровью и обучению несовершеннолетних, сообщает агентство Bloomberg.

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В частности, в исках говорится, что социальные сети используют знания о незрелости детского мозга, чтобы создавать приложения, вызывающие привыкание. Из-за этого дети не высыпаются, у них развиваются психологические расстройства, а также нарушается восприятие собственного тела. Кроме того, из-за анонимных аккаунтов в социальных сетях участились угрозы в адрес школ о взрывах и стрельбе.

В совокупности все эти факторы заставляют школы тратить миллионы долларов на психологов, социальных работников и других специалистов, помогающих детям справляться с негативными последствиями социальных сетей.Школьные округа требуют от Facebook, TikTok и Snapchat компенсировать ущерб. Общая сумма исков составляет порядка 4,5 млрд канадских долларов. Эти деньги пойдут на лечение детей с нарушениями психического здоровья, а также на программы по улучшению их благополучия.Канадские школы не первые, кто подал подобные иски. Аналогичные судебные разбирательства уже начали сотни школьных округов США, штат Нью-Йорк и другие американские власти. Очевидно, что проблема влияния социальных сетей на детей уже выходит на первый план во всем мире.Пока представители Facebook, TikTok и Snapchat воздерживаются от комментариев. Впрочем, есть мнение, что Snapchat отличается от некоторых других приложений и играет положительную роль, помогая подросткам поддерживать связь с друзьями. Тем не менее, большинство зарубежных экспертов сходятся на том, что социальные сети несут серьезную угрозу для детей, и кому-то придется за это отвечать.