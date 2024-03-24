Федеральные власти США заставляют Google раскрыть личную информацию о зрителях видео на YouTube.

Федеральные власти США потребовали от Google предоставить конфиденциальную информацию о зрителях определенных видеороликов на YouTube. Речь идет об именах, адресах и номерах телефонов людей, которые смотрели эти ролики в период с 1 по 8 января 2023 года. Более того, власти запросили данные даже о тех пользователях, которые просматривали видео без входа в систему YouTube.



Данные действия вызвали шквал критики со стороны экспертов в области конфиденциальности данных. По их мнению, эти запросы являются неконституционными и фактически превращают ордера на обыск в цифровых сетях, которые потенциально могут затронуть людей, не имеющих никакого отношения к расследуемому преступлению. Их вина заключается лишь в том, что они, возможно, посмотрели определенные ролики в Интернете.



Как утверждает Forbes со ссылкой на документы, с которыми им удалось ознакомиться, данный запрос связан с расследованием дела некоего elonmuskwhm. Следствие подозревает этого человека в незаконной продаже биткоинов за наличные средства, что является нарушением законов об отмывании денег. Также такая деятельность может рассматриваться как нелицензированный денежный перевод.



В рамках расследования агенты под прикрытием якобы отправили elonmuskwhm ссылки на обучающие видеоролики на YouTube, посвященные картографированию местности с помощью дронов и технологий дополненной реальности. Эти видео собрали более 30 000 просмотров. После этого власти запросили у Google предоставить подробные данные обо всех зрителях.



Суд удовлетворил запрос правительства, однако потребовал, чтобы Google не раскрывал информацию о нем публично. В обосновании решения суд сослался на то, что запрашиваемые данные "будут иметь существенное значение для текущего расследования, включая предоставление идентификационной информации о подозреваемых".



Таким образом, ради расследования дела одного человека, подозреваемого в финансовых махинациях, федеральные власти США готовы получить конфиденциальные данные тысяч законопослушных граждан, единственная "вина" которых заключается в просмотре определенных видеороликов на YouTube. Эксперты опасаются, что подобная практика может создать опасный прецедент и поставить под угрозу право людей на конфиденциальность в Интернете.