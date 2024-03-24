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Nivan
Илон Маск: следующий имплант Neuralink будет направлен на лечение слепоты
Несмотря на обнадеживающие результаты, многие ученые выражают озабоченность в связи с отсутствием открытых публикаций данных клинических испытаний имплантатов Neuralink.

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Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, активно разрабатывает мозговые имплантаты, которые могут кардинально изменить жизнь людей с различными неврологическими заболеваниями.

Первый имплантат Telepathy уже проходит клинические испытания и показал обнадеживающие результаты. Он позволяет парализованным людям управлять компьютером силой мысли, что значительно расширяет их возможности. Например, 29-летний Нолан Арбо, страдающий от полного паралича, смог играть в шахматы и видеоигры на компьютере после установки чипа Telepathy.

Однако компания не останавливается на достигнутом и уже разрабатывает второй имплантат под названием Blindsight, который призван вернуть зрение слепым людям. По словам Илона Маска, это устройство уже успешно протестировано на обезьянах. Изначально качество изображения будет невысоким, но со временем оно может даже превзойти зрение человека.

Принцип работы Blindsight основан на том, что зрительная кора головного мозга сохраняется даже у слепорожденных людей. Имплантат будет стимулировать эту область мозга, восстанавливая зрение и, таким образом, возвращая один из важнейших органов чувств тем, кто его лишился.

Помимо восстановления зрения и двигательных функций, Neuralink планирует использовать свои имплантаты для шунтирования сигналов из поврежденного отдела спинного мозга, что позволит парализованным людям вновь научиться ходить и двигаться.
По мнению ученых, технологии Neuralink обладают огромным потенциалом для лечения целого спектра неврологических заболеваний, которые ранее считались неизлечимыми. Хотя имплантаты находятся на начальных стадиях разработки, уже сейчас они кардинально меняют жизнь пациентов-добровольцев. 

#илон маск #neuralink
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