Флагманский ноутбук Lenovo оснащён последними процессорами Intel, видеокартами GeForce RTX 4070 и мощным аккумулятором.

Компания Lenovo представила новую модель ноутбука Yoga Pro 16s 2024 Extreme Edition, которая на мировом рынке имет название Yoga Pro 9 16IMH9. Эта модель отличается высочайшей производительностью и широкими возможностями конфигурирования.



В качестве процессоров доступны модели Intel Core последнего, 14-го поколения серий Ultra 7 и Ultra 9. Они включают встроенный нейронный сопроцессор для ускорения работы искусственного интеллекта и графику Intel Arc.



Для видеокарт предлагаются 4 варианта - встроенная Intel Arc, а также дискретные RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070 от Nvidia. Последние три модели имеют 100-ваттный TDP для высокой производительности.



Дисплей Yoga Pro 16s может быть либо 16-дюймовый с IPS-панелью или Mini LED. Оба дисплея имеют разрешение 3200x2000 пикселей, частоту 165 Гц и 100% охват цветового пространства DCI-P3. Версия Mini LED ярче - до 1200 нит против 400 нит у IPS. Ноутбук можно настроить с 16, 32 или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Хранилище - два M.2 SSD общим объемом до 2 ТБ. Аккумулятор емкостью 84 Вт·ч заряжается на 50% всего за 30 минут по утверждению Lenovo.



Yoga Pro 16s оснащен от 4 до 10 динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Для подключения внешних устройств предусмотрено множество разъемов, включая два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и DisplayPort 2.1. Вес ноутбука - около 2 кг в зависимости от комплектации.



Таким образом, новинка Lenovo представляет из себя мощную систему со множеством вариантов конфигурации и широкими возможностями подключения внешней периферии. Yoga Pro 9 16IMH9 уже доступен на официальном сайте Lenovo.