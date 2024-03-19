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YouTube объявила о введении новых правил, обязывающих авторов раскрывать информацию об использовании технологий искусственного интеллекта при создании контента. Речь идет о таких технологиях, как клонирование голоса, замена лиц и генерация изображений и музыки нейросетями.
По словам представителей YouTube, нововведение продиктовано растущим запросом аудитории на прозрачность и подотчетность авторов. Зрители хотят четко понимать, является ли контент, который они смотрят, полностью оригинальным или частично сгенерирован искусственным интеллектом.
Контент, созданный или модифицированный с помощью ИИ, будет помечаться специальными ярлыками, видимыми как в расширенном описании видео, так и непосредственно на самом видео для некоторых категорий. Это касается тем здоровья, новостей, выборов, финансов - всего того, что может нести повышенные риски дезинформации.
Новые правила вступят в силу в ближайшие недели. YouTube предупреждает, что авторы, упорно отказывающиеся раскрывать информацию о использовании ИИ, могут понести санкции вплоть до удаления канала и отстранения от партнерской программы, приносящей им доход от рекламы.
Эксперты отмечают важность и своевременность данного шага в условиях стремительного прогресса технологий генерации контента на основе ИИ. Однако высказываются опасения, что новые правила могут быть недостаточными или слишком сложными для массового исполнения. Также YouTube может столкнуться с нежеланием некоторых авторов добровольно раскрывать детали производства контента по соображениям конкуренции или этики. Предстоит доработка механизмов верификации и мониторинга контента.