Новые правила требуют, чтобы пользователи YouTube сообщали, когда их видео содержат эффекты, созданные искусственным интеллектом. За невыполнение правил грозят жесткие санкции.

YouTube объявила о введении новых правил, обязывающих авторов раскрывать информацию об использовании технологий искусственного интеллекта при создании контента. Речь идет о таких технологиях, как клонирование голоса, замена лиц и генерация изображений и музыки нейросетями.



По словам представителей YouTube, нововведение продиктовано растущим запросом аудитории на прозрачность и подотчетность авторов. Зрители хотят четко понимать, является ли контент, который они смотрят, полностью оригинальным или частично сгенерирован искусственным интеллектом.



Контент, созданный или модифицированный с помощью ИИ, будет помечаться специальными ярлыками, видимыми как в расширенном описании видео, так и непосредственно на самом видео для некоторых категорий. Это касается тем здоровья, новостей, выборов, финансов - всего того, что может нести повышенные риски дезинформации.



Новые правила вступят в силу в ближайшие недели. YouTube предупреждает, что авторы, упорно отказывающиеся раскрывать информацию о использовании ИИ, могут понести санкции вплоть до удаления канала и отстранения от партнерской программы, приносящей им доход от рекламы.



Эксперты отмечают важность и своевременность данного шага в условиях стремительного прогресса технологий генерации контента на основе ИИ. Однако высказываются опасения, что новые правила могут быть недостаточными или слишком сложными для массового исполнения. Также YouTube может столкнуться с нежеланием некоторых авторов добровольно раскрывать детали производства контента по соображениям конкуренции или этики. Предстоит доработка механизмов верификации и мониторинга контента.