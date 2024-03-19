Вредоносное ПО было обнаружено на нескольких компьютерах компании, сообщает японская фирма. Fujitsu предоставляет ИТ-услуги по всему миру, в том числе правительствам.



Крупнейший японский ИТ-гигант Fujitsu подвергся масштабной кибератаке с использованием вредоносного ПО. Злоумышленники смогли тайно распространить вирус по корпоративной сети и получить доступ к конфиденциальным данным, включая личную информацию клиентов и сотрудников.



По заявлению компании, вредоносное ПО было обнаружено на нескольких рабочих компьютерах. После этого Fujitsu немедленно отключила зараженные устройства и усилила мониторинг остальных машин в сети. Однако утечка важных файлов уже произошла, сообщает издание Pcmag со ссылкой на официальный источник.



Fujitsu является ключевым технологическим партнером для правительства Японии и многих других стран. Компания обслуживает клиентов по всему миру, включая Министерство обороны США. Это означает, что в результате взлома могла быть похищена весьма ценная информация.



Пока точно неясно, кто стоит за атакой и какой был мотив. Fujitsu не сообщила, были ли предъявлены какие-либо требования о выкупе за украденные данные. Возможно, это дело рук хакеров или группировки, специализирующейся на вымогательском ПО.



В любом случае, инцидент ставит под угрозу не только репутацию и бизнес Fujitsu, но и безопасность многих государственных систем. Если конфиденциальные правительственные данные попадут в руки злоумышленников, последствия могут быть непредсказуемыми.



Пока компания заверяет, что не обнаружила признаков несанкционированного использования украденной информации. Однако расследование продолжается, а инцидент еще раз демонстрирует важность кибербезопасности для технологических гигантов, работающих с конфиденциальными данными.