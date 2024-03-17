Крупнейший майнер биткоинов в США инвестирует в инфраструктуру, чтобы снизить себестоимость на фоне снижения доходов из-за предстоящего халвинга.

Marathon, одна из крупнейших компаний по добыче биткоина в США, столкнулась с необходимостью адаптироваться к предстоящим изменениям в алгоритме майнинга этой монеты. Эти изменения, известные как "сокращение наполовину", произойдут в конце апреля и приведут к резкому снижению вознаграждения для майнеров.



Чтобы компенсировать падение доходов, Marathon планирует агрессивно наращивать свои мощности по добыче криптовалюты. В частности, компания намерена приобрести дополнительную энергетическую инфраструктуру и подключить новое оборудование для майнинга. Это позволит Marathon снизить свои операционные затраты на добычу биткойнов и сохранить прибыльность бизнеса.



По словам генерального директора компании Фреда Тиля, Marathon уже владеет 53% всей своей инфраструктуры для майнинга. Это значительный рост по сравнению с 3% в конце прошлого года. Интересно, что на прошлой неделе Marathon приобрела центр обработки данных мощностью 200 МВт в Техасе за 87 млн долларов, что является уже второй крупной покупкой инфраструктуры для майнинга в этом году.



Такие активные действия обусловлены особенностями бизнес-модели майнинга биткоинов. Добыча криптовалюты - это крайне энергоемкий процесс, требующий использования мощных компьютеров, а вознаграждение в виде биткойнов является основным источником дохода для майнеров.



Сокращение этого вознаграждения вдвое в конце апреля поставит под угрозу рентабельность многих игроков отрасли. По оценкам, точка безубыточности в майнинге вырастет с 23 000 долларов за биткойн до 43 000. Это означает, что менее эффективные майнеры могут столкнуться с убытками и даже банкротством.



В то же время Marathon пытается использовать это событие для укрепления своих конкурентных позиций. За счет скупки инфраструктуры и снижения издержек, компания рассчитывает не только пережить "сокращение наполовину", но и увеличить свою долю на рынке майнинга биткоина. Успех этой стратегии подтверждает и реакция инвесторов - акции Marathon выросли более чем на 400% с конца 2022 года на фоне восстановления всей криптоиндустрии после череды скандалов, сообщил Bloomberg.