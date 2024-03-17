Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Майнеры биткоина готовятся к резкому падению прибыли из-за халвинга
Крупнейший майнер биткоинов в США инвестирует в инфраструктуру, чтобы снизить себестоимость на фоне снижения доходов из-за предстоящего халвинга.

реклама

Marathon, одна из крупнейших компаний по добыче биткоина в США, столкнулась с необходимостью адаптироваться к предстоящим изменениям в алгоритме майнинга этой монеты. Эти изменения, известные как "сокращение наполовину", произойдут в конце апреля и приведут к резкому снижению вознаграждения для майнеров.

Чтобы компенсировать падение доходов, Marathon планирует агрессивно наращивать свои мощности по добыче криптовалюты. В частности, компания намерена приобрести дополнительную энергетическую инфраструктуру и подключить новое оборудование для майнинга. Это позволит Marathon снизить свои операционные затраты на добычу биткойнов и сохранить прибыльность бизнеса.

По словам генерального директора компании Фреда Тиля, Marathon уже владеет 53% всей своей инфраструктуры для майнинга. Это значительный рост по сравнению с 3% в конце прошлого года. Интересно, что на прошлой неделе Marathon приобрела центр обработки данных мощностью 200 МВт в Техасе за 87 млн долларов, что является уже второй крупной покупкой инфраструктуры для майнинга в этом году.

Такие активные действия обусловлены особенностями бизнес-модели майнинга биткоинов. Добыча криптовалюты - это крайне энергоемкий процесс, требующий использования мощных компьютеров, а вознаграждение в виде биткойнов является основным источником дохода для майнеров.

Сокращение этого вознаграждения вдвое в конце апреля поставит под угрозу рентабельность многих игроков отрасли. По оценкам, точка безубыточности в майнинге вырастет с 23 000 долларов за биткойн до 43 000. Это означает, что менее эффективные майнеры могут столкнуться с убытками и даже банкротством.

В то же время Marathon пытается использовать это событие для укрепления своих конкурентных позиций. За счет скупки инфраструктуры и снижения издержек, компания рассчитывает не только пережить "сокращение наполовину", но и увеличить свою долю на рынке майнинга биткоина. Успех этой стратегии подтверждает и реакция инвесторов - акции Marathon выросли более чем на 400% с конца 2022 года на фоне восстановления всей криптоиндустрии после череды скандалов, сообщил Bloomberg.

#биткоин #биткоин-майнинг #биткоин халвинг
+
Написать комментарий (0)
Popular Science: Мошенники заполонили YouTube фейковыми видео запуска Starship
Основатель потерпевшей крах биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид проведет в тюрьме от 40 до 50 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский дрон-камикадзе "Герань" приобретает способности разведчика и вызывает озабоченность в США
6
В Краснодарском крае стартовал дорожный мегапроект за 1,5 трлн рублей
7
В Ленинградской области построили мост, которого ждали 15 лет
2
Роскомнадзор не обновляет список запрещённых сайтов
+
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
+
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
3
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
10
Lordstown Motors обвинил техногиганта Foxconn в умышленном уничтожении ее бизнеса
+
Работа в сфере IT больше не является "тихой гаванью"
+
Старые видеокарты NVIDIA получили возможность существенно увеличить производительность в играх
1
Запуск первого в России производства квантовых процессоров
3
Строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург пример системного подхода РФ
1
Acer представила видеокарты Radeon RX 7900 OC в собственных исполнениях
+
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
+
ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
+
Владельцы десятков ПВЗ Ozon бастуют против сервисного сбора, приостановив работу
+
ASML было бы удобнее мигрировать в Германию, а не Францию
1
Российские войска сумели взять под контроль новые территории на Авдеевском направлении
1
Россия запускает спутниковый мониторинг за БПЛА
+
Android 15 позволит находить устройства Pixel даже в выключенном состоянии
2

Популярные статьи

"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
3
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
44
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
76
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
13
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
28
В России разрабатывают "Герань" с функциями дальнего разведчика и комплекса целеуказания
+
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
3
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
15
Обзор игры Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered
+
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
33

Сейчас обсуждают

bzun
22:19
Это как подать в суд на компанию производящая вентиляторы запчасти с которых россия использует в оружии убивая украинцев
На Apple был подан иск из-за AirTag
bzun
22:15
А ты что, сомневаешся что оно есть? Российские террористические войска уничтожили уже 52 брэдли из 47 что передали омериканцы
Появилось расширенное видео поражения первого танка M1 Abrams ВСУ российским дроном в феврале
~Valera~
22:14
Именно по этому китайцы хотят (или не хотят) себе построить один к 2037 году
В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
bzun
22:08
Это фэйк. В статье пишут что машина подорвалась на мине. Вот только она не выглядит подорванной. А во вторых на крепежные тпоссы посмотрите, класно их пририсовали
Появились кадры Bradley, погруженной на ж\д платформу, "спешащей" на встречу к оружейникам РФ
pipix
22:08
Сказал тот, чья страна поставляет проституток и полотеров
Запуск первого в России производства квантовых процессоров
devchidable
22:07
что значит криво написано, если он дальше заголовка не читал
Российская авиация поразила цеха по производству ударных беспилотников и дронов-камикадзе для ВСУ
Вадим Калинников
22:02
Понимает ли автор сколько всего поломается если /etc/resolv.conf будет файлом, а не симлинком? Как автор планирует это всё починять? Ситуация с потерей цели для симлинка довольно редкая (сам ни разу...
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Артём Чумаков
22:01
А если так сделать из гугл новостей все равно будет открываться или не будет в ленте этих авторов?
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
REY_B_
22:00
А видео где?
Появилось расширенное видео поражения первого танка M1 Abrams ВСУ российским дроном в феврале
REY_B_
21:59
Есть... Но оно ещё хуже
Учитель в США проводит уроки по видео-играм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем