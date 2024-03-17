По слухам, обновленная PlayStation 5 также сможет выводить изображение в разрешении 8K с использованием нейросетей.

В частности сообщается, что графический процессор PlayStation 5 Pro будет работать на 45% быстрее, чем в стандартной PS5. Это должно серьезно ускорить рендеринг графики в играх нового поколения. Кроме того, архитектура трассировки лучей в PS5 Pro якобы улучшена в 2-3 раза по сравнению с базовой моделью. Речь идет о технологии, которая обеспечивает более реалистичное освещение и тени в играх. Повышенная производительность трассировки лучей позволит создавать еще более детализированную и качественную графику.



Еще одним ключевым нововведением PlayStation 5 Pro может стать специализированный чип для машинного обучения. По слухам, он будет поддерживать до 300 тераопераций в секунду для 8-битных вычислений и до 67 терафлопс для 16-битных вычислений. Такая производительность открывает широкие перспективы для использования нейросетей и искусственного интеллекта в играх, например, для улучшения графики.



Одним из возможных применений также является технология PlayStation Spectral Super Resolution. С ее помощью PS5 Pro сможет масштабировать изображение до сверхвысоких разрешений с использованием машинного обучения. Пока речь идет о поддержке 4K, но в будущих обновлениях появится возможность вывода в 8K.



Для работы этой технологии будет задействован усовершенствованный вариант временного повышения частоты кадров с элементами искусственного интеллекта. Он заменит стандартный метод anti-aliasing в играх и позволит масштабировать изображение с Full HD до 4K за считанные миллисекунды. При этом не потребуется предварительное обучение нейросети для каждой отдельной игры.

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Пока все эти подробности о PlayStation 5 Pro носят характер слухов. Официальных анонсов или комментариев от Sony еще не поступало. Но если хотя бы часть информации подтвердится, обновленная консоль действительно сможет вывести гейминг на новый технологический уровень.