Несмотря на заявления компании об отказе производства доступных складных смартфонов, Samsung, по слухам, может анонсировать Galaxy Z Fold 6 FE уже в этом году.

Несмотря на предыдущие заявления Samsung о том, что доступной модели складного смартфона выпущено не будет, появляется все больше свидетельств об обратном. Ряд источников утверждает, что в 2024 году наряду с флагманской моделью Galaxy Z Fold 6 на рынке может появиться и более доступный по цене вариант - Galaxy Z Fold 6 FE (Fan Edition).

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Основным отличием "народной" версии складного смартфона должно стать отсутствие поддержки стилуса S Pen. Это позволит существенно снизить стоимость устройства по сравнению с топовой моделью. Ориентировочная цена Galaxy Z Fold 6 FE на старте продаж может составить от 1300 до 1500 долларов.

Помимо отказа от S Pen, в Galaxy Z Fold 6 FE также могут быть установлены менее производительные компоненты - чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 вместо новейшего Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ ОЗУ вместо 16 ГБ. Экран также может быть чуть меньшего размера с небольшим снижением частоты обновления.С другой стороны, основные преимущества складного смартфона, такие как гибкий дисплей и возможность трансформации в планшетный режим, в Galaxy Z Fold 6 FE сохранятся в полном объеме. Это позволит сделать технологию складных гаджетов более доступной для массового потребителя.Когда именно Samsung анонсирует и выпустит Galaxy Z Fold 6 FE пока неизвестно. Вероятнее всего, это произойдет не летом вместе с основной линейкой Galaxy, а позже - осенью или в конце года, сообщает издание Wccftech. Такая стратегия позволит компании не перегружать летние анонсы и сосредоточить внимание публики на каждой модели по отдельности.Выход бюджетной модели складного смартфона Galaxy Z Fold FE в 2024 году выглядит вполне реалистичным, а Samsung может привлечь новую аудиторию пользователей и упрочить лидерство на рынке гибких дисплеев и складных гаджетов.