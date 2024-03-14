Технологии API такие как Direct3D 12 и Vulkan, предоставляют программистам новые возможности для создания игровых 3D-миров.

Компания Microsoft выпустила последнюю версию 1.613.0 своего пакета разработки игр Agility SDK. Главным нововведением стало внедрение технологии "рабочих графиков" (Work Graphs) - современного API, которое позволяет разработчикам эффективно использовать вычислительные мощности графических процессоров.

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Изображение: @Videocardz

Work Graphs - это принципиально новый подход к работе с 3D-графикой в играх. В отличие от традиционных методов, когда центральный процессор координирует работу графического чипа, новый API дает возможность шейдерам самостоятельно планировать и распределять вычислительные задачи. Таким образом достигается большая гибкость и производительность.Microsoft опубликовала подробное техническое описание принципов работы нового API. В частности, они объясняют, что шейдеры, уже запущенные на GPU ("производители"), могут запрашивать выполнение других задач ("потребители"). Потребители в свою очередь тоже становятся производителями. Таким образом, графический процессор получает возможность сам управлять потоками работ, не дожидаясь указаний от центрального процессора.По заявлениям Microsoft, Work Graphs позволяют добиться более высокой производительности, меньших задержек и лучшей масштабируемости для задач, связанных с разработкой игр. Считается, что эта технология может подарить вторую жизнь игровым ПК со старыми процессорами, переложив основную нагрузку на графические чипы.Помимо рабочих графиков, в Agility SDK 1.613.0 появились и другие улучшения для разработчиков. В частности обновленная модель шейдеров 6.8 для более эффективного программирования графики, и оптимизации загрузки графического процессора для лучшего использования технологии Resizable BAR.Поддержка Work Graphs уже реализована в последних графических чипах Nvidia (серии RTX 30 и 40) и AMD (линейка RX 7000). Таким образом разработчики игр уже сейчас могут использовать все преимущества этой перспективной технологии от Microsoft.