Galaxy M15 5G обладает средними характеристиками и долгосрочной поддержкой обновлений, поддерживает 5G.

Samsung без особого шума представила очередную модель смартфона среднего ценового сегмента Galaxy M15 5G. Этот аппарат ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию, которая ценит в смартфонах поддержку современных технологий связи, продолжительное время автономной работы и большой экран.

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Galaxy M15 5G, как следует из названия, поддерживает мобильную связь пятого поколения. Это позволит пользователям загружать данные на высоких скоростях, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве и играть в сетевые игры с минимальным лагом. Поддержка 5G становится важным конкурентным преимуществом в среднем ценовом сегменте.

Также M15 5G оснащен большим 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Такая комбинация обеспечивает яркие и контрастные цвета, плавную анимацию интерфейса и комфортный просмотр видеоконтента. Дисплей также может похвастаться высокой максимальной яркостью в 800 кд/м2, что вполне достаточно для уверенной работы под прямыми солнечными лучами.Далее стоит отметить внушительную батарею емкостью 6000 мА·ч. Это один из самых больших аккумуляторов в данном ценовом сегменте. Благодаря ему Galaxy M15 5G способен проработать полтора-два дня без подзарядки даже при активном использовании. Кроме того, поддержка 25-ваттной быстрой зарядки позволит существенно сократить время от нулевой зарядки до полной.Что касается камер, здесь установлена тройная система - 50 Мп основной модуль, 50 Мп широкоугольник и 2 Мп макрокамера. Такой набор вполне может обеспечить качественную съемку пейзажей, портретов и крупных планов. В верхней части дисплея размещена 13 Мп фронталка для селфи и видеозвонков.Что касается производительности, здесь Samsung пока не раскрывает всех подробностей. Известно лишь, что сердцем M15 5G стал 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,2 ГГц. Вероятно, это MediaTek Dimensity 6100+. Оперативная память в 4 Гб, встроенная 128 Гб с возможностью расширения картой памяти.Из прочих достоинств смартфона: 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков на боковой грани, 4 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.Galaxy M15 5G поступит в продажу с предустановленной "из коробки" ОС Android 14. Цветовая гамма включает 3 варианта - голубой, синий и серый. Цены пока не объявлены, но вероятно, M15 5G будет одним из самых доступных 5G-смартфонов Samsung, сообщает Gizmochina.