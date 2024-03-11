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Samsung без особого шума представила очередную модель смартфона среднего ценового сегмента Galaxy M15 5G. Этот аппарат ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию, которая ценит в смартфонах поддержку современных технологий связи, продолжительное время автономной работы и большой экран.
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Также M15 5G оснащен большим 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Такая комбинация обеспечивает яркие и контрастные цвета, плавную анимацию интерфейса и комфортный просмотр видеоконтента. Дисплей также может похвастаться высокой максимальной яркостью в 800 кд/м2, что вполне достаточно для уверенной работы под прямыми солнечными лучами.
Galaxy M15 5G, как следует из названия, поддерживает мобильную связь пятого поколения. Это позволит пользователям загружать данные на высоких скоростях, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве и играть в сетевые игры с минимальным лагом. Поддержка 5G становится важным конкурентным преимуществом в среднем ценовом сегменте.
Далее стоит отметить внушительную батарею емкостью 6000 мА·ч. Это один из самых больших аккумуляторов в данном ценовом сегменте. Благодаря ему Galaxy M15 5G способен проработать полтора-два дня без подзарядки даже при активном использовании. Кроме того, поддержка 25-ваттной быстрой зарядки позволит существенно сократить время от нулевой зарядки до полной.
Что касается камер, здесь установлена тройная система - 50 Мп основной модуль, 50 Мп широкоугольник и 2 Мп макрокамера. Такой набор вполне может обеспечить качественную съемку пейзажей, портретов и крупных планов. В верхней части дисплея размещена 13 Мп фронталка для селфи и видеозвонков.
Что касается производительности, здесь Samsung пока не раскрывает всех подробностей. Известно лишь, что сердцем M15 5G стал 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,2 ГГц. Вероятно, это MediaTek Dimensity 6100+. Оперативная память в 4 Гб, встроенная 128 Гб с возможностью расширения картой памяти.
Из прочих достоинств смартфона: 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков на боковой грани, 4 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.
Galaxy M15 5G поступит в продажу с предустановленной "из коробки" ОС Android 14. Цветовая гамма включает 3 варианта - голубой, синий и серый. Цены пока не объявлены, но вероятно, M15 5G будет одним из самых доступных 5G-смартфонов Samsung, сообщает Gizmochina.