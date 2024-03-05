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Nivan
Apple добавляет чип M3 в MacBook Air, а старая модель подешевеет на 100 долларов
Apple оснастила обновленные MacBook Air процессором М3 третьего поколения, который на 1,6 раза превосходит по производительности чип М1.

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Компания Apple представила обновленные модели своих популярных ноутбуков MacBook Air с диагональю экрана 13 и 15 дюймов. Главным нововведением стало оснащение этих моделей новейшим процессором Apple M3, который пришел на смену чипу M1, выпущенному в 2020 году.

Согласно заявлениям Apple, производительность М3 превосходит М1 в 1,6 раза. Это означает существенный прирост быстродействия, особенно по сравнению с предыдущими моделями MacBook Air на чипах Intel. По словам представителей компании, М3 работает в 13 раз быстрее.

На новом чипе М3 MacBook Air получил значительно улучшенную графику с поддержкой трассировки лучей. Производительность выросла почти в 6 раз по сравнению с М1 и появилась поддержка одновременного подключения к двум внешним мониторам. Ранее модели MacBook Air могли работать только с одним дополнительным дисплеем. Помимо нового чипа, инженеры Apple улучшили и другие характеристики ноутбуков. В частности, появилась поддержка более новых стандартов беспроводной связи.

Несмотря на значительный рывок в производительности, базовая комплектация по-прежнему включает 8 Гб оперативной памяти. Этого может не хватать для комфортной работы с ресурсоемкими приложениями. Поэтому стоит рассмотреть вариант апгрейда до 16 или 24 Гб.

Внешне новые модели практически не отличаются от предыдущих версий. Дизайн ноутбуков остался прежним и в целом повторяет модели прошлых лет. Эксперты считают, что новые MacBook Air с М3 - это скорее эволюционное, нежели революционное обновление. Но оно принесло существенный прирост производительности и расширило функциональные возможности ноутбуков.

Цена снижена на базовую модель MacBook Air 13 с чипом М2 до 999 долларов, а 13-дюймовый MacBook Air с чипом М3 начинается от 1099 долларов, 15-дюймовый от $1299.

#apple #чипы #macbook air
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