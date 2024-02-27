Компания Energizer представила нишевый смартфон Hard Case P28K с рекордным временем автономной работы до трех месяцев.

Компания Avenir Telecom анонсировала смартфон Energizer Hard Case P28K с рекордно большим аккумулятором емкостью 28 000 мАч. Это продолжение линейки смартфонов Energizer с емкими батареями. Рнее была представлена модель Max P18K Pop с 18 000 мАч.

Главной особенностью Energizer Hard Case P28K является колоссальная емкость аккумулятора, позволяющая использовать смартфон автономно в течение нескольких дней. Согласно заявлению производителя, в режиме разговора аппарат может работать 122 часа (более 5 дней), а в режиме ожидания - 2252 часа (94 дня или 3 месяца). Такие показатели ставят Energizer Hard Case P28K в один ряд с портативными зарядными устройствами (пауэрбанками).



Однако столь емкий аккумулятор обуславливает и немалый вес смартфона - 570 грамм. Толщина корпуса составляет 27,8 мм. Очевидно, что Energizer Hard Case P28K не претендует на звание компактного и легкого смартфона. Это скорее нишевое решение для тех, кому нужен аппарат с максимальной автономностью, а габариты и вес не имеют приоритетного значения.



Несмотря на объемный корпус, производитель утверждает, что зарядка аккумулятора занимает относительно немного времени. Используя зарядное устройство мощностью 36 Вт, можно полностью зарядить батарею менее чем за полтора часа.



Помимо рекордной емкости аккумулятора, Energizer Hard Case P28K обладает защитой от пыли и воды по стандарту IP69. Это означает, что смартфон можно использовать в экстремальных условиях и при высоких температурах. Таким образом, аппарат ориентирован не только на обычных пользователей, но и на тех, чья деятельность связана с работой на открытом воздухе или в сложных условиях.



Что касается прочих характеристик Energizer Hard Case P28K, здесь производитель пошел на ряд компромиссов. В частности, смартфон не поддерживает сети 5G, а его 6,78-дюймовый экран имеет разрешение лишь 1080p без повышенной частоты обновления. Используется чипсет MediaTek среднего уровня, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.



Тройная основная камера, скорее всего, также не сможет конкурировать с флагманскими решениями. Так что по части производительности и мультимедийных возможностей Energizer Hard Case P28K значительно уступает текущим топовым моделям.



Смартфон Energizer Hard Case P28K поступит в продажу в октябре текущего года по цене 249,99 евро (около 271 доллара США). Учитывая его нишевую специализацию и компромиссы по части характеристик, можно сказать, что цена вполне адекватная.



Приобрести Energizer Hard Case P28K будет сложно для жителей США и других регионов за пределами Европы. По крайней мере, на первом этапе продаж смартфон будет доступен только для европейского рынка.