Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Energizer анонсировал смартфон, который держит заряд 3 месяца
Компания Energizer представила нишевый смартфон Hard Case P28K с рекордным временем автономной работы до трех месяцев.

реклама

Компания Avenir Telecom анонсировала смартфон Energizer Hard Case P28K с рекордно большим аккумулятором емкостью 28 000 мАч. Это продолжение линейки смартфонов Energizer с емкими батареями. Рнее была представлена модель Max P18K Pop с 18 000 мАч.

Главной особенностью Energizer Hard Case P28K является колоссальная емкость аккумулятора, позволяющая использовать смартфон автономно в течение нескольких дней. Согласно заявлению производителя, в режиме разговора аппарат может работать 122 часа (более 5 дней), а в режиме ожидания - 2252 часа (94 дня или 3 месяца). Такие показатели ставят Energizer Hard Case P28K в один ряд с портативными зарядными устройствами (пауэрбанками).

Однако столь емкий аккумулятор обуславливает и немалый вес смартфона - 570 грамм. Толщина корпуса составляет 27,8 мм. Очевидно, что Energizer Hard Case P28K не претендует на звание компактного и легкого смартфона. Это скорее нишевое решение для тех, кому нужен аппарат с максимальной автономностью, а габариты и вес не имеют приоритетного значения.  

Несмотря на объемный корпус, производитель утверждает, что зарядка аккумулятора занимает относительно немного времени. Используя зарядное устройство мощностью 36 Вт, можно полностью зарядить батарею менее чем за полтора часа.

Помимо рекордной емкости аккумулятора, Energizer Hard Case P28K обладает защитой от пыли и воды по стандарту IP69. Это означает, что смартфон можно использовать в экстремальных условиях и при высоких температурах. Таким образом, аппарат ориентирован не только на обычных пользователей, но и на тех, чья деятельность связана с работой на открытом воздухе или в сложных условиях.

Что касается прочих характеристик Energizer Hard Case P28K, здесь производитель пошел на ряд компромиссов. В частности, смартфон не поддерживает сети 5G, а его 6,78-дюймовый экран имеет разрешение лишь 1080p без повышенной частоты обновления. Используется чипсет MediaTek среднего уровня, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Тройная основная камера, скорее всего, также не сможет конкурировать с флагманскими решениями. Так что по части производительности и мультимедийных возможностей Energizer Hard Case P28K значительно уступает текущим топовым моделям.

Смартфон Energizer Hard Case P28K поступит в продажу в октябре текущего года по цене 249,99 евро (около 271 доллара США). Учитывая его нишевую специализацию и компромиссы по части характеристик, можно сказать, что цена вполне адекватная.

Приобрести Energizer Hard Case P28K будет сложно для жителей США и других регионов за пределами Европы. По крайней мере, на первом этапе продаж смартфон будет доступен только для европейского рынка.

#energizer #hard case p28k
+
Написать комментарий (0)
Смартфон Energizer P28K с аккумулятором на 28 000 мА*ч получит SoC MediaTek Helio G99
Смартфон Energizer Hard Case P28K получил батарею 28000 мАч и цену 250 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
5
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
7
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
5
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
1
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
5
Украина планирует получить американские танки, снимаемые с вооружения австралийской армии
1
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
+
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
GlobalFoundries могла бы заинтересовать Intel как объект поглощения
+
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
12-ядерный процессор Snapdragon X Elite показал производительность в тестах на уровне AMD и Intel
3
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
13
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
145
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
17
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
33
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
31
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
2

Сейчас обсуждают

Trydognite
07:39
Я взял такой БП на 1200W, я теперь думаю нахера я его взял)). Пока нет вдяхи под v3, да и система не жрёт столько. У енго даже кулер на БП не крутится, а когда я его смогу нагрузить на столько ватт, ч...
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
Евгений Бураков
07:34
Полноценный бы делали порт на 16 линий.
Китайский производитель CWWK предлагает мини-ПК с внешним слотом PCIe
blbl
07:33
Этого в дурку пакуем
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Laminaria Hayasaka
07:31
Не позорься
Показаны новые улучшения мода для The Witcher 3 с трассировкой лучей и глобальным освещением
inchaos75
07:29
"За счет этого операторы сетей смогут эффективнее использовать вычислительные мощности без существенной оптимизации ПО." - ну вот этим все и сказано, какие разработчики пошли. Для конкретного железо у...
Intel анонсировала новые серверные CPU для ускорения сетей 5G
Владимир Комиссаров
07:28
Твой зеля вообще только нюхать умеет, да сказки кастрюлям рассказывать.
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
Алекс Федор
07:20
компания Intel имеет 242 публично раскрытых уязвимостей. А компания AMD всего лишь 16.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Александр
07:19
Плешивый урод телефоном пользоваться не умеют, а биты для него это дубинки его гвардейцев для народа..
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
ark-bak
07:08
А день Оверклокера?!
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
DIDEI
07:07
Я просто её вижу смыслов что-то брать под DDR4.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем